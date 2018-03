La maison de la culture construit dans l’un des centres régionaux de КЧР au lieu de brûlé club

CHERKESSK, le 28 février. /TASS/. La nouvelle Maison de la culture de la salle de 300 places, construit dans le village de Эркен-Shahar – райцентре Ногайского quartier de Karatchaevo-Tcherkessie (КЧР) au lieu de brûlé il y a 16 ans de l’agriculture du club. L’inauguration de l’objet a eu lieu mercredi, a rapporté le service de presse du chef et le gouvernement de la république.

« Je l’ai regardé aujourd’hui le nouveau jardin d’enfants « Président » dans aule, Icônes, Халке, un parc de loisirs ici, dans le village de Эркен-Shahar, à côté de laquelle a augmenté de nouveau la maison de la culture. Avec la découverte de ces objets sérieusement, élargir les possibilités les enfants doués et actifs, adultes de passer leur temps de loisirs et créatifs trouveront leur lieu permanent de résidence », a déclaré lors de la cérémonie d’ouverture de chapitre КЧР Rachid Темрезов.

Il a souligné que de musique et de danse collectifs Ногайского d’un district représentent les cultures nationales des peuples de Karatchaevo-Tcherkessie à différents festivals et concours. « Bien sûr que la pliade entire de personnes célèbres de la république dans un avenir proche, de se rejoindre et de nouveaux talents de Ногайского du quartier, qui de ses réalisations encore plus célèbre région natale, la république et la Russie », – a ajouté Темрезов.

Dans le village de Эркен-Shahar de nombreuses années n’a pas été à la maison de la culture. La seule rustique, le club a brûlé il y a 16 ans, et les équipes créatives ont été contraints d’effectuer leurs répétitions et des spectacles dans le bâtiment de l’école secondaire ou dans les localités voisines. La nouvelle maison de la culture de la salle de 300 places, entièrement adapté pour les personnes à mobilité réduite, construit au cours de l’année 2017 de госпрограмме « développement Durable des zones rurales » sur les conditions de cofinancement par le budget national.