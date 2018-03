Le passeport de supporters de la Coupe des confédérations de la fifa 2017

© Vitaly Невар/TASS

BERLIN, le 2 mars. /TASS/. La cérémonie de remise de la première en Allemagne, le passeport de supporters (FAN ID) pour assister à des matches de la coupe du monde 2018 de football a eu lieu vendredi en Russie, la maison de la science et la culture (ADNR) à Berlin.

Son propriétaire est devenu un résident de la capitale allemande Christophe Ладвайн. L’événement ont participé le vice-président Allemande de football (DFB) Rainer Koch, chef de Berlin de football de l’union Bernd Schulz, l’ambassadeur de Russie en république fédérale d’allemagne Sergey Nechaev.

« Le football se connecte à toutes les personnes indépendamment de leur religion, de l’idéologie ou de la culture », a déclaré Koh journalistes. Il a déjà été membre de la délégation allemande lors de la Coupe des confédérations, qui a passé en Russie l’été dernier, il a eu l’occasion de découvrir le pays. « J’ai alors réalisé que nous ne savons pas beaucoup sur votre pays, a déclaré le vice-président de la DFB. – Je pense que le football nous aidera à nous rapprocher, je suis convaincu que vous y organisez, vous avez déjà prouvé lors de la Coupe des confédérations ».

Avant la coupe du monde dans les murs de l’ADNR a été organisé par la « Maison de supporteur », c’est là que sera délivré un passeport, passer des soirées à thème, et lors du championnat du monde, peut-être retransmis les matches. Le chef de Berlin de football de l’union a exprimé l’espoir que d’y pourront venir et les fans de la RFA, qui ne réussira pas aller en Russie.

Un habitant de Berlin Christophe Ладвайн, qui a obtenu son FAN ID de la main de l’ambassadeur russe, a déclaré que la Russie était déjà. « J’ai eu l’occasion de visiter Saint-Pétersbourg », dit – il. Selon lui, il est déjà réservé les billets sur les trois matches de la coupe du monde 2018, l’équipe nationale allemande jouera à Moscou, Sotchi et Kazan. « Peut-être, si l’Allemagne se tiendra la prochaine, je vais visiter d’autres villes, par exemple, Nijni-Novgorod » – a partagé ses plans Ладвайн.

Le passeport d’un supporteur d’obtenir, selon lui, a été facile. « Je suis juste allé en ligne, imposé de lui-même, il a fallu 5-10 minutes », a déclaré un habitant de Berlin. Dans le reste de la durée du tournoi, il va apprendre au moins les phrases en russe. Jusqu’à ce qu’il est, de son propre aveu, peut dire une seule phrase – « Je ne comprends pas ».

Pourquoi avez-vous besoin d’un passeport de supporteur

Le passeport de supporteur besoin de chacun qui voudra visiter des matchs de la coupe du monde de football en 2018. Cette carte est nominative prend une forme spécifique pour le spectateur et est obligatoire pour tous les visiteurs de matches, de recevoir son besoin et les habitants de la Russie. Pour les étrangers, le passeport de supporteur donne droit à l’entrée sans visa. FAN ID suffit de passer une fois et de visiter avec lui tous les matches de la coupe du monde, chez le spectateur un billet.

Une première dans l’histoire de la Russie de la coupe du monde se tiendra du 14 juin au 15 juillet 2018. Les matchs du tournoi prendront 11 villes.