Demain et dimanche, vous serez nombreux à sortir votre barbecue. Nous avons rencontré le Dr Catherine Monami, médecin urgentiste au Centre Hospitalier Régional de la Citadelle à Liège. Faut-il utiliser un barbecue au gaz, cuire sa viande avec du charbon de bois ou encore utiliser un barbecue vertical ? Voici quelques pistes de réflexion sur la manière de cuire la viande au barbecue car cela a un impact sur la santé.









Catherine Monami, médecin urgentiste au Centre Hospitalier Régional de la Citadelle à Liège. – © Marc Mélon RTBF

Dr Monami, vous insistez sur deux éléments importants lors de la cuisson de la viande ?

« Premièrement, griller la viande à haute température induit la réaction de Maillard. C’est une réaction constatée à partir des protéines et des glucides de l’aliment. Ce sont les parties noires grillées qui sont hautement toxiques. Deuxièmement, lors de la cuisson au barbecue, la graisse de la viande va tomber sur les braises et former des fumées qui contiennent du Benzopyrène qui enfume la viande. Cela est très toxique ! Il est donc largement conseillé d’attendre que le charbon de bois soit totalement consumé avant de déposer les viandes sur la grille ».









La manière de cuire votre viande au barbecue a un impact sur votre santé – © Tous droits réservés

Le barbecue vertical permet d’éviter les nuisances ?

« On peut utiliser un barbecue vertical. La fumée de cuisson s’échappe vers le ciel et n’est pas en contact avec la viande ».

Il y a d’autres moyens de cuisson ?

« On peut aussi envelopper les viandes de papier sulfurisé ou préférer la cuisson vapeur, basse température ou le méchoui. Ces cuissons respectent parfaitement l’aliment », conclut le Dr Catherine Monami.