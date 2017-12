La mémoire d’André Зализняка увековечат Novgorod

NOVGOROD, le 24 décembre. /Corr. TASS Julia Генерозова/. La mémoire de l’académicien des PLAIES André Зализняка, les chercheurs et популяризатора patrimoine de l’ancienne Russie et de citoyen d’honneur de veliky Novgorod, sera immortalisé sur la terre de novgorod. Un scientifique a créé une linguistique de l’école, ce qui vous donnera encore beaucoup de progrès, notamment dans l’étude берестяных de ratification. À propos de ce dimanche, ont rapporté les autorités régionales et les collègues du savant.

André Зализняк est mort à la veille de la 83e année de la vie à Moscou.

« La région de novgorod a subi la perte irréparable. N’est pas devenu Andreï Anatolievitch Зализняка, les chercheurs de novgorod берестяных de ratification. A disparu de la personne, dont le nom n’est pas simplement important pour la science, je dirais qu’il est à jamais inscrit dans le code culturel новгородца. Aucun de ceux qui ont les routes de ce pays, qui voudrait comprendre, ne pouvait pas passer ses grandes conférences et des livres. Il faut penser que de perpétuer la mémoire de l’académicien Зализняка sur le diocãse de la terre », a écrit sur sa page « Facebook », le gouverneur de la région de Novgorod Andreï Nikitine.

Le décès de l’auteur fondamentale du travail « Древненовгородский dialecte », où il est expliqué comment s’est formée la langue russe moderne, est devenue une grande perte pour la communauté scientifique du pays et de la région, soulignent les collègues Зализняка dans un Grand Novgorod, où il a mené des recherches берестяных de ratification des dernières décennies.

« Sans Andreï Anatolievitch au cours des dernières décennies n’a pas fait aucun archéologique de la saison dans un Grand Novgorod, tout écorce de bouleau passaient par ses mains. Il était à peine n’est pas le principal популяризатором de l’étude de novgorod берестяных d’identité dans le monde entier, de ses conférences sur les résultats de déchiffrer les anciens messages devenaient un véritable événement pour les étudiants et les collègues de travail », – a dit le directeur du musée de Novgorod-la réserve naturelle de Natalia Grigorieva.

Parfait pour la langue

Selon l’ancien chef Du centre de recherches archéologiques de Sergei Трояновского, Зализняк était un homme de connaissance encyclopédique, dit dans toutes les langues européennes, sans exception, connaissait le chinois et le sanskrit. Cependant, il a toujours été très modeste et souvent sous-estimé leurs connaissances, se souvient Трояновский. En 2002, il est avec Зализняком allé en Angleterre, sur l’invitation de l’académie Britannique des sciences, où le maître disait à propos de son travail sur le décryptage « de Novgorod psautier » – la plus ancienne du livre de la Russie, écrit sur des planchettes en bois d’environ 1036. Зализняк traduit avec старославянского dans la langue moderne n’est pas seulement le texte des psaumes, mais a révolutionné la partie de textes cachés d’empreintes et anti-rayures.

« Andrew A. a lu les deux magnifiques conférences en anglais, le public a été ravi. Et après il a avoué que la première fois, a parlé à l’audience en anglais. Toutefois, un collègue de l’université de Cambridge alors avoué qu’il était étonné de son excellente grammaire », – a déclaré novgorod archéologue.

Le linguiste russe, lauréat du prix d’Etat de la Russie de 2007 André Зализняк enseigné pendant plus de 50 ans à l’université de la faculté de philologie, a travaillé à l’Institut d’études slaves de BLESSURES. A étudié les anciens contacts de langues slaves et langues iraniennes, a jeté les bases de l’étude древненовгородского dialecte sur les matériaux берестяных de ratification, a prouvé l’authenticité de la « les Mots de la campagne d’Igor ». L’auteur du « dictionnaire Grammatical de la langue russe », bref grammaticale de l’essai sanskrit.