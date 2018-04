Avant le début du match de la ligue nationale de Football entre les équipes de « la mer Baltique » (Kaliningrad), et « les Ailes de Conseils » (Samara)

KALININGRAD, le 11 avril. /TASS/. « La mer baltique » a remporté la victoire sur самарскими « les Ailes de Conseils » avec un score de 1:0 dans le premier test match au stade « Kaliningrad ».

La rencontre a eu lieu dans le cadre de la 32-ème tour de championnat de la ligue nationale de Football (RÉPÉTITIONUNE). Le seul but à la 76e minute a marqué l’attaquant ivoirien Sénine Себаи. Le match avait réuni 15 millions de téléspectateurs.

Dans le classement « Baltika » a grimpé à la quatrième place avec 56 points, des Ailes de Conseils » avec 67 points vont tiers. Dans la prochaine ronde « la mer Baltique » le 15 avril, sur le check-out à jouer de tomsk « Томью », « les Ailes de Conseils » le même jour, prendront de krasnoïarsk « Paris ». « La mer baltique » est invaincu depuis six matchs de suite à RÉPÉTITIONUNE, kaliningrad équipe a interrompu la série « les Ailes de Conseils » de neuf matches sans défaites en championnat.

Au printemps 2018 dans l’arène « Kaliningrad » aura encore deux matchs tests dans le cadre de la priorit RÉPÉTITIONUNE. Le 21 avril dans le 34e tour « la mer Baltique » prendra en « Khimki », le 12 mai 38-m touré – Tyumen ».

Lors du championnat du monde de la capacité du stade sera de 35 millions de téléspectateurs. On suppose qu’après la coupe du monde de football, le stade de Kaliningrad sera la maison de football « la mer Baltique ». Sa capacité sera réduit à 25 millions de personnes.

Des matchs de la coupe du monde de football se déroulera du 14 juin au 15 juillet 2018 dans 11 villes de la Russie. À Kaliningrad joueront les préfabriqués de la Croatie et du Nigéria (16 juin), en Serbie et en Suisse (le 22 juin), l’Espagne et le Maroc (25 juin), de l’Angleterre et de la Belgique (28 juin).