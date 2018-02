La ministre des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE et de la France discuteront des perspectives de développement des relations bilatérales

MOSCOU, le 27 février. /TASS/. Le ministre des affaires étrangères de la Russie Sergueï Lavrov et son homologue français Jean-Yves Le Дриан tiendront le mardi des négociations sur lesquels examineront les perspectives des relations bilatérales, ainsi que échangeront leurs points de vue sur la situation en Syrie, en Ukraine et dans la péninsule Coréenne.

Comme l’ont souligné au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE, russe-français des relations « sont caractérisés par une intense dialogue de haut et de haut niveau ». « Au cours de la dernière année, il y a eu six rencontres des ministres des affaires étrangères des deux pays », ont rappelé l’otan.

« Des ce la priorité à la négociation sera accordée à un règlement de la crise syrienne, l’évolution de la situation en Ukraine, au Moyen-Orient, la péninsule Coréenne, l’interaction de la Russie et de la France, de l’OSCE et du Conseil de l’Europe, ont souligné à la place de Smolensk. – La france a toujours été et reste un partenaire important de la fédération de RUSSIE. Nos pays membres permanents du conseil de sécurité, et à ce titre, ils ont une responsabilité particulière pour le maintien de la sécurité et de la stabilité ».

« Bien que nos positions ne coïncident pas toujours, les efforts conjoints des deux états sont capables de réduire considérablement les tensions comme dans les affaires européennes, et plus globalement, pour ne pas mentionner de nombreuses crises régionales, dont le règlement d’une manière ou d’une autre impliqués la France et la Russie », – a souligné au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE.

Bilatéraux perspectives

Au cours des négociations, les ministres « ont affecté les questions de la préparation de la visite du président de la France Эмманюэля Макрона en Russie en mai de cette année, dans le cadre de laquelle le leader français envisage de prendre part au forum économique international de saint-Pétersbourg (RUSSIE) en tant qu’invité d’honneur ».

« Se tiendra un échange de vues sur la situation et les perspectives des relations économiques et commerciales à la lumière des accords conclus en décembre 2017, à Moscou, à la session franco-russe Conseil économique, financier, industriel et commercial des questions (CONSEIL) », a souligné l’otan.

En outre, dit au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE, sont formés de travail des organes du forum « Трианонский dialogue » – d’une structure permanente de la coopération bilatérale de la société civile, sur la création de laquelle les présidents de la fédération de RUSSIE et de la France ont convenu le 29 mai 2017 à Versailles ». Une étape importante dans l’émergence d’un nouveau mécanisme de coopération est devenu le lancement de la « plate-forme numérique » du forum, qui ont annoncé le 9 février 2018, à l’issue d’une conversation téléphonique de Vladimir Poutine avec Emmanuel Макроном.

« Il est prévu d’examiner les questions liées au développement franco-russe de la coopération culturelle, rapporté au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE. – À la fin de 2017, a terminé l’Année croisée du tourisme culturel, qui a été riche en parcs des échanges. À l’heure actuelle se termine la préparation d’un nouveau projet d’envergure de l’Année de russe et de français et de littérature, prévue à 2018-2019 années ».