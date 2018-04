La ministre des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE et du Tadjikistan ont discuté de la coopération bilatérale et de travail dans le cadre de la CEI

Le ministre des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE Sergueï Lavrov et le ministre des affaires étrangères du Tadjikistan Сироджидин Аслов

MOSCOU, le 9 avril. /TASS/. Le ministre des affaires étrangères de la Russie Sergueï Lavrov et son homologue Tadjik Сироджидин Аслов discuté lors des pourparlers à Moscou les questions d’actualité des relations bilatérales, en particulier militaro-technique, culturel et humanitaire de l’interaction, ainsi que le travail au sein de la communauté des États Indépendants. À l’issue de la rencontre les parties ont signé un programme de coopération entre внешнеполитическими ministères des deux pays pour l’année 2018.

À l’ouverture des négociations, le chef de la diplomatie de la fédération de RUSSIE a déclaré que la Russie va fournir un appui à la présidence du Tadjikistan dans la CEI cette année et a l’intention de coordonner des actions dans d’autres structures internationales. « Nous allons soutiendra la réalisation de Douchanbé, les fonctions de président de la CEI et de la hâte de poursuivre notre étroite dans tous les autres structures internationales », a déclaré Lavrov, soulignant l’interaction pays, notamment par le biais de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) et de l’organisation de coopération de Shanghai (OCS).

L’incidence sur la Syrie

Cependant, à la conférence de presse finale des journalistes avant tout intéressé par la réaction de la Russie sur le coup de syrien militaire de l’aérodrome T-4. La partie définis à la conférence de presse, ministre russe des questions faisaient de ce sujet, d’autant plus qu’auparavant au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE ont averti sur les conséquences d’une éventuelle intervention militaire dans la situation en Syrie à l’extérieur.

Lavrov a souligné la nécessité de bien comprendre à qui. « Bien sûr, il faut comprendre, dit – il. Les messages de beaucoup de ce qui volait, qui n’ont pas volé ».

« Washington a nié que ces coups mis à quelqu’un des membres de la coalition, a – t-il ajouté. – C’est encore une fois dit que la Syrie est trop dangereux, il y avait des joueurs, dont personne n’invitait, qui eux-mêmes invitée ».

De l’avis de la ministre des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE, la situation autour de l’impact sur le syriaque aérodrome peut entraîner une dangereuse évolution. « J’espère que cela à comprendre, au moins, les militaires et les américains, et ceux des pays membres avec les états-UNIS dans une coalition », a – t-il ajouté.

Le ministre a souligné que basées sur des témoignages douteux « wh » l’utilisation d’armes chimiques en Syrie ne peut pas être utilisé comme une excuse pour le coup. Il a ajouté que la Russie est l’enquête sur les allégations химатаках, mais contre la nomination de responsables sans aucune preuve. « Quand cette enquête est fondée sur la nécessité de venir à point et point de réglage – « cela fait Assad, avec le soutien de Poutine », ici une conversation sérieuse est impossible », dit – il.

La menace de l’Afghanistan

Une autre question, qui est particulièrement préoccupés par les journalistes, c’est la frontière de l’Afghanistan et du Tadjikistan. Selon les mots du ministre des affaires étrangères, c’est le plus difficile de la frontière de la CEI, car sur le territoire de l’Afghanistan, l’intensification des terroristes de « l’etat Islamique » (IG, est interdite dans la fédération de RUSSIE), dans les provinces du nord sont renforcées par les talibans.

Aparoles, on a demandé quelles mesures sont prises pour contrer les milices. « Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités de l’Afghanistan, avec les pays de l’OTSC. Dans le cadre de l’organisation de ces questions souvent débattues, il y a des solutions concrètes, des chefs d’etat de septembre 2013 », a répondu le ministre. Il a assuré qu’à l’heure actuelle de son pays « assez de forces et de moyens pour la protection de la frontière ».

L’interaction bidirectionnelle

Lavrov a souligné que la Russie a l’intention d’aider à la modernisation et la préparation des forces Armées du Tadjikistan. « Ont réaffirmé leur volonté de continuer à fournir des tadjiks amis contribué à l’amélioration et la préparation de leurs forces armées, a déclaré le ministre russe. – [Pouvons] l’aide au renforcement des capacités de la frontière d’etat ».

Les parties ont annoncé que bientôt aura lieu en séance ordinaire russo-tadjike de la commission intergouvernementale sur la coopération économique.

Une conférence de presse le chef de la diplomatie de la fédération de RUSSIE a attiré l’attention sur la coopération dans le culturel et le domaine humanitaire, en particulier la forte demande au Tadjikistan, de l’éducation russe. Il a été annoncé que la RUSSIE et le Tadjikistan signeront un accord sur l’ouverture de cinq nouvelles écoles à l’apprentissage de la langue russe. « Nous disposons d’un score global de la dynamique du développement culturel et des liens culturels, de succès, le projet de la direction russes des enseignants dans les écoles du pays. Ces écoles depuis sept, dans les plus brefs délais la signature de l’accord sur l’ouverture de cinq de ces écoles à l’apprentissage de la langue russe », – a déclaré le ministre russe.

Conférence à venir

Аслов a invité la Russie à participer à la conférence de haut niveau « de l’Eau pour le développement durable », qui aura lieu à Douchanbé du 20 au 22 juin.

Lavrov a accepté cette invitation et a noté que la fédération de RUSSIE sera également présenté en mai à la conférence sur la lutte contre le terrorisme. « Allons continuer à fournir un appui au Tadjikistan dans son action sur la scène internationale, notamment les NATIONS unies. Aujourd’hui discuté de ces initiatives de nos amis, comme la convocation, en juin, une conférence de haut niveau consacrée à la décennie Internationale d’action « l’Eau pour le développement durable ». Le deuxième événement qui est déjà en mai, aura lieu à Douchanbé, est une conférence sur la lutte contre le terrorisme. Sur ces deux manifestations de la Russie sera représentée à haut niveau », a déclaré le chef de la diplomatie russe.