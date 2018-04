La ministre des affaires étrangères de la Russie et la corée du nord examiner la situation dans la péninsule Coréenne et les relations bilatérales

MOSCOU, 10 avril. /TASS/. Le ministre des affaires étrangères de la Russie Sergueï Lavrov tiendra le mardi des négociations avec son homologue nord-coréen ri Yong Ho, qui ces jours-ci se trouve à Moscou en visite de travail. Le chef de la diplomatie de la RPDC est arrivé dans la capitale russe, le lundi, et a déjà été adopté par le secrétaire du Conseil de sécurité russe Nikolaï Патрушевым.

Comme indiqué précédemment, en russie, l’otan, lors de la prochaine réunion de la ministre des affaires étrangères des deux pays échangeront leurs vues sur les questions internationales, notamment la situation autour de la péninsule Coréenne, la perspective de former une nouvelle architecture de la sécurité en Asie-Pacifique, moyen-orient, une problématique, ainsi que des questions bilatérales, notamment des mesures visant à améliorer l’efficacité de la coopération de Moscou et Pyongyang dans les domaines pratiques.

« La russie et la corée du nord unissent de longue date des liens d’amitié et de coopération gagnant-gagnant, – indiqué au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE. – La russie s’est toujours efforcé de maintenir et de développer les amicales, les relations de bon voisinage avec la corée du nord ».

En outre, les parties à discuter de la préparation des activités et des visites mutuelles pour accompagner le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques. Le gouvernement soviétique le premier a reconnu la corée du nord en octobre 1948.

L’activité de Pyongyang à la veille du sommet

Au début du mois dernier, la délégation de la Corée du Sud s’est rendue à Pyongyang, où a été adoptée par le leader de la RPDC Kim Jong Ыном. Cette visite, vous pouvez appeler le centre historique, en effet, en fonction de ses résultats a été conclu un accord sur la tenue d’un sommet inter-coréen, le 27 avril, au poste-frontière de Пханмунджом, qui sera le troisième au cours de l’existence des deux Corées, ainsi que d’une éventuelle réunion de dirigeants de la RPDC et les etats-UNIS, ce qui pourrait avoir lieu en mai de cette année.

Immédiatement après cela, on a eu внешнеполитическая l’activité de Pyongyang. Ainsi, le chef de la diplomatie du pays le mois dernier, s’est rendu en Suède, la Chine, l’Azerbaïdjan, le Turkménistan et la Russie. En outre, les entretiens avec des fonctionnaires de l’union Européenne ont tenu à Bruxelles les émissaires de Pyongyang, et le leader nord-coréen Kim Jong-Un en mars de cette année était à Pékin en visite de trois jours.

Comme hypothèse, à Séoul, en recrudescence dans les contacts diplomatiques de la part de la RPDC est à venir des sommets. « Gardons cette activité de Pyongyang, a déclaré la semaine dernière aux journalistes le représentant du MAE de la Corée du Sud. – Nous croyons que le Nord utilise ces capacités pour informer les partenaires sur sa position quant à la nécessité de dénucléarisation et établir une paix durable dans la péninsule Coréenne ».

Toutefois, il est à noter que cette activité a été fait preuve non seulement de Pyongyang, mais Séoul. Ainsi, le chef de la sécurité nationale auprès du président de la République de Corée Jong Te Yong et le directeur du service de renseignement De Hong, après un voyage dans le cadre d’une délégation de la République de Corée dans le nord-coréen de la capitale, immédiatement après son retour, a visité Washington, Tokyo, Washington et Moscou, où ont informé les officiels sur les résultats de sa visite. En Russie Jong Ve Yong a été adopté par le ministre des affaires étrangères de la Russie Sergueï Lavrov.

Les étapes сближающие les deux Corée

Moscou a salué le développement de la « tendance positive » dans межкорейском le dialogue, après le début des contacts directs entre les deux Corée est l’un des points proposé par la Russie et soutenu par la Chine de la « feuille de route » pour résoudre la situation dans la péninsule Coréenne. Ses pièces ont d’abord été annoncé le vice-ministre russe des affaires étrangères Igor Моргуловым en novembre dernier.

Aujourd’hui, Séoul et Pyongyang régulièrement des contacts. Malgré les pliages de rencontres, qui se produisent parfois à l’initiative de la RPDC, seulement au cours de la dernière semaine ont présenté deux Corées ont tenu une réunion de travail sur la préparation de la réunion au sommet, et ont discuté de la possibilité technique de créer une ligne téléphonique directe entre les dirigeants des deux pays, Moon Jae Autre et Kim Jong Ыном.

C’est la promotion de ce dialogue sera un des principaux thèmes des prochaines négociations, Sergueï Lavrov et Lee Yong-Ho. Comme l’ont déclaré en russie, l’otan à la veille de la visite du ministre nord-coréen, Moscou prend en charge les étapes du guide de la RPDC, « visant à межкорейское la convergence, la normalisation des relations entre les deux états coréens et l’instauration d’un dialogue direct avec les etats-UNIS ». « Le résultat d’un effort collectif, en ce sens doit devenir complète le règlement de la situation dans la sous-région et de la création dans le Nord-est de l’Asie durable d’un mécanisme de paix et de sécurité », ont indiqué au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE.

Toutefois, Moscou met en garde la part des attentes. L’ambassadeur itinérant du MAE de la fédération de RUSSIE Oleg Burmistrov, en parlant de la semaine dernière, au VII de la conférence de Moscou sur la sécurité internationale, a souligné que pour la solution du problème nucléaire de la RPDC, et de nombreux autres problèmes régionaux, il faut travailler « progressivement, doucement, régulièrement et tout au long de cette quantité de temps qu’il faut pour cela ».

« Notre objectif est maintenant de transmettre à tous les participants de l’idée que la solution et le problème nucléaire de corée (RPDC), et d’autres problèmes, qui sont très nombreux dans la région, ne peut être trouvée à l’aide d’une grande transaction de cavalerie précipitamment, c’est tout simplement impossible », – a expliqué le diplomate.

Avec l’espoir d’une rencontre

Si le quant à la réalisation du sommet inter-coréen une certitude existe déjà, sur une éventuelle réunion du leader nord-coréen le président AMÉRICAIN Donald Trump ce jusqu’à ce que l’on ne peut pas dire – une réunion est prévue pour fin mai – début juin de cette année, toutefois, le lieu de sa tenue n’est pas encore connu. De plus, ni Washington, ni Pyongyang n’a pas encore officiellement confirmé sa participation.

Sur le fond de la poursuite des demandes de la part Des états-Unis que санкционное la pression sur la RPDC doit être poursuivi plus de détails sur la préparation du sommet parfois, apparaissent dans les MÉDIAS, citant des sources bien informées. Ainsi, la chaîne de télévision américaine CNN a dit plus tôt à propos de « secrets » de la consultation des représentants des états-UNIS et la corée du nord au sujet de la prévue de la réunion des dirigeants des deux états, mais par la Central intelligence agency (CIA) des états-UNIS n’a pas confirmé cette information.

Selon les informations de cette même chaîne de télévision, le sommet peut avoir lieu dans un pays tiers, l’option est considérée comme la capitale de la Mongolie, Oulan-Bator. Il y a quelques jours un américain, un fonctionnaire du gouvernement a informé le journal américain The Wall Street Journal a rapporté que Kim Jong-Un « d’accord de discuter [Etats-Unis] la question de la dénucléarisation de la péninsule Coréenne », sans préciser quand et sous quelle forme les données des assurances ont été présentés de la part de Pyongyang.

À Moscou espère que la rencontre des dirigeants des états-UNIS et la corée du nord tout de même lieu. « Vous avez déjà une date de sommet inter-coréen, qui aura lieu le 27 avril, dans la zone démilitarisée à la frontière du Nord et du Sud, – a rappelé l’ambassadeur itinérant du MAE de la fédération de RUSSIE Burmistrov lors de son discours à la conférence de Moscou sur la sécurité. – Comme nous nous attendons et espérons, à la mi-mai aura lieu la rencontre au sommet entre les dirigeants des états-UNIS et la corée du nord ».

Le diplomate russe a également n’a pas exclu la possibilité de la tenue d’une telle rencontre, dans l’Extrême-Orient. « S’ils (Washington et Pyongyang – env. TASS) voudront, techniquement c’est possible, mais ces propositions nous n’avons pas entendu », a déclaré aux journalistes Burmistrov.

Un obstacle pour le développement de la coopération

Au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE ont souligné que le renforcement d’une coopération constructive de la Russie et la corée du nord sur tous les fronts répond aux intérêts des peuples des deux états. « La russie est le traditionnel partenaire économique et commercial de la RPDC, – ont attiré l’attention du ministère. – Les sanctions internationales, ainsi que introduites par certains pays illégitimes unilatérales limiter sérieusement compliqué la poursuite du développement des relations économiques bilatérales. En 2017 russie et de la corée du nord le chiffre d’affaires était de 77,9 millions de dollars des états-UNIS que légèrement (+1,3%) dépasse le niveau de l’année 2016 ».

« À l’ordre du jour des négociations des ministres du développement économique et du commerce de la coopération dans le contexte des totaux de la huitième séance de la commission Intergouvernementale sur le développement socio-économique et la coopération scientifique et technique, qui a eu lieu à Pyongyang, les 21 et 22 mars 2018, – a informé de l’otan. – L’intention de discuter des mesures visant à améliorer l’efficacité de la coopération dans les domaines pratiques, ainsi que les possibilités de mise en œuvre de projets de coopération, notamment à la réunion tripartite avec la participation de la corée du sud partenaires – format ».

Un de ces projets tripartites de projets peut devenir de la construction automobile et le pont du passage à la frontière entre la Russie et la corée du nord. Comme l’a déclaré précédemment déclaré le consul général de la Corée du Sud de la fédération de RUSSIE Kim Xie-Eun, pour l’instant la question de la mise en œuvre de ce projet ne traite que de Moscou et Pyongyang. « Au fur et à mesure de cette discussion, et au fur et à mesure des relations intercoréennes, je pense qu’il l’occasion de l’examen [de la participation de la corée du sud investisseurs dans le projet], » – dit-il.

Cependant, le suspense de la sûreté nucléaire et d’autres problèmes de la péninsule Coréenne est toujours un sérieux obstacle à l’interaction » de Moscou et Pyongyang. « La partie russe est attachée à un strict respect des exigences pertinentes de la résolution du Conseil de Sécurité des NATIONS unies – comme dans la partie concernant les entrées de leurs limites, et de contribuer politico-diplomatique règlement de la sûreté nucléaire et d’autres problèmes de la péninsule Coréenne », a déclaré sur la place de Smolensk.

Les projets importants et le sort des travailleurs de la RPDC

L’une des directions mutuellement bénéfiques de la coopération économique de Moscou et Pyongyang est l’utilisation de la force de travail dans le pays pour couvrir le déficit de main-d’œuvre dans plusieurs régions, principalement en Sibérie et en Extrême-Orient. Toutefois, cette sphère de coopération contraints de tolérer des changements dans le cadre approuvée en décembre dernier, de la résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU 2397, selon laquelle les pays où travaillent les travailleurs de la RPDC, a été interdit d’augmenter le nombre.

Au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE exigences de l’expulsion des travailleurs migrants de la RPDC ont appelé le « inacceptables ». « Les travailleurs de la RPDC avec des avant le 11 septembre 2017, les contrats de travail peuvent être en Russie dans un délai de deux ans à quitter notre pays pour la réalisation de ses obligations contractuelles », – a souligné dans l’otan.

En parlant de projets bilatéraux, à Moscou, ont attiré l’attention sur l’exploitation en commun de la gare de la phase Hasan (Russie) – Rajin de corée (RPDC) et la troisième de la jetée du port de Rajin. « Les résolutions du conseil de sécurité de l’ONU sur la RPDC contiennent une référence directe à la non-application de leurs dispositions au projet « Hasan Rajin » dans la partie traitant de l’exportation russe de charbon de transit à travers le territoire de la RPDC – indiqué dans de la russie le ministère. – À l’heure actuelle des chemins de fer continue à attirer, dans un projet de russes et étrangers de transport et de logistique pour former un cargo de base ».

Sur la place de Smolensk a également attiré l’attention sur la coopération active de la Russie et la corée du nord à l’ONU sur ces sujets d’actualité, comme l’opposition à la glorification du nazisme, internationale de la sécurité de l’information, des mesures de transparence et de renforcement de la confiance dans l’espace. « De la fédération de RUSSIE exerce régulièrement de la RPDC de l’aide humanitaire, y compris par le biais des organisations internationales, ont signalé au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE. – En 2017, la RPDC a été fourni de 3,1 tonnes de farine de blé pour l’ONU ».

« La coopération dans le domaine de la culture et de l’éducation. Dans le cadre du programme « FRANCE STUDY » à 2017/2018 année scolaire (formation financée par le budget fédéral de la fédération de RUSSIE) a alloué un quota de 30 places pour les étudiants de la RPDC », – a conclu l’otan.