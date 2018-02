La ministre des affaires étrangères de la Russie et le Portugal ont discuté des relations de la RUSSIE avec l’UE et de l’OTAN

Le ministre des affaires étrangères du Portugal Аугушту Santos Silva, et le ministre des affaires étrangères, Sergueï Lavrov

MOSCOU, le 26 février. /TASS/. Le ministre des affaires étrangères de la Russie Sergueï Lavrov a discuté lundi avec son homologue portugais Аугушту Santos Silva relations de la RUSSIE avec l’union européenne et de l’OTAN, ainsi que le développement de la coopération dans le domaine de l’investissement.

Comme l’a souligné le ministre russe, lors des négociations, les deux parties exprimé un intérêt dans l’amélioration des relations de la Russie et de l’UE, dans l’intérêt de tout le continent européen.

« Je crois que nous nous montrons assez de bonne volonté à l’égard de notre volonté de reprendre sans aucune condition préalable, tous les canaux de dialogue, de coopération, de projets mutuellement bénéfiques qui ont été gelés après le printemps 2014 (après l’introduction de sanctions en raison de la crise ukrainienne – env. TASS) », – a déclaré le chef de la diplomatie russe.

Selon lui, la Russie apprécient que beaucoup dans l’Union européenne comprennent funeste de la situation actuelle dans les relations avec la RUSSIE et d’agir pour surmonter cette situation. Il a déclaré que Moscou ne serait pas négocier sur les conditions de la levée des sanctions. « Nous ne demandons jamais l’union Européenne, ni d’autres pays qui à des sanctions ont adhéré, ces sanctions se retirer, n’allons pas les négociations à mener sur les conditions de la levée des sanctions », a déclaré Lavrov.

À son tour, Santos Silva a rappelé que le Portugal est membre de l’union Européenne, et que doit occuper globale pour l’ensemble de la position de l’UE, mais a souligné que les parties doivent utiliser n’importe quelle politique à l’occasion de la sortie de relations санкционного de l’impasse. « Nous devons utiliser tout un changement de politique afin de sortir de l’impasse dans laquelle nous nous trouvons maintenant dans le cadre des sanctions et контрсанкциями et qui est nuisible pour notre pays », dit-il. « Nous devons être axée sur la recherche de compromis et d’agir en conformité avec минскими accords [de règlement de la crise ukrainienne] », – a noté le ministre.

Le sabotage de Kiev, la menace de l’OTAN et de l’agenda

Le chef de la diplomatie de la fédération de RUSSIE a signalé que dans le cadre des négociations informé en détail portugais collègue sur les efforts déployés par Moscou pour assurer la pleine et cohérente de l’exécution de minsk, les arrangements, et a également attiré l’attention sur контрпродуктивные d’action de Kiev, y compris l’adoption des lois contraires à l’esprit et à la lettre des accords de minsk et mettent en danger les perspectives de paix.

Selon Lavrov, la partie russe a également attiré l’attention des portugais, des partenaires et à des actions spécifiques de l’alliance de renforcement de l’activité militaire près des frontières russes. « Nous considérons que de telles actions hostiles et sérieusement affaiblir la stabilité stratégique et dans l’ensemble de la confiance en Europe et Евроатлантике », a – t-il.

En outre, les ministres ont échangé des vues et des évaluations sur la situation au Moyen-Orient et Afrique du nord, notamment en Syrie et en Libye. « Certainement, nous est traditionnellement intéressent sont ceux de l’évaluation, qui portugaises collègues expriment sur la situation en afrique et dans certains pays d’Amérique Latine », a déclaré Lavrov. Le chef de la diplomatie du Portugal à son tour, a remercié le russe collègue de l’information sur la problématique du moyen-orient: « je tiens à remercier monsieur le ministre de la précieuses informations qu’il nous a déclaré à propos de la situation au Moyen-Orient ».

Sur la situation en Syrie

N’échappe pas aux traditionnelles questions sur la situation en Syrie. En premier lieu les journalistes intéressait adoptée à la veille du Conseil de Sécurité de l’ONU une résolution sur la trêve dans le RAA. Le ministre russe a expliqué que, conformément à cette résolution, « la trêve commence lorsque toutes les parties « sur le terrain » d’accord sur la façon de le saisir, de cessez-le-feu a été complet et détaillé sur l’ensemble du territoire de la Syrie ». Il a souligné que « la trêve n’est en aucune façon ne concerne pas les actions du gouvernement de la Syrie, avec le soutien de la Russie contre tous les groupes terroristes est de l’IG (« etat Islamique »), « Джебхат en-Нусра » (interdit dans la fédération de RUSSIE et tous ceux qui sont avec eux travaille ».

Entre-temps, selon lui, à Moscou prévoient l’utilisation de cette résolution pour la mise en œuvre de вбросов de désinformation sur la situation en Syrie, pour ternir Damas pour la division du pays.

« Les tentatives [de la désinformation] continueront à être le seul but de ternir les forces gouvernementales, les accuser de tous les péchés mortels, de crimes de guerre – a attiré l’attention de la chef de la diplomatie de la fédération de RUSSIE. – [Serait] afin de mettre systématiquement en œuvre les actions que nous voyons déjà dans les régions de l’est de la Syrie, où les états-UNIS implémentent le script de création квазигосударства, la division du pays. Allons sur ce sujet et continuer à parler avec les américains, leurs alliés de la coalition ».

Chambre de commerce et de l’investissement international humanitaire et la coopération

L’un des principaux sujets de négociation est devenu le renforcement de la coopération dans le commerce et l’investissement et de l’action humanitaire domaines. Selon le chef de la diplomatie russe, les parties ont constaté que les mesures de renforcement de commerce et d’investissement de coopération apportent des résultats. « La deuxième année consécutive, se développe le chiffre d’affaires, qui l’année dernière s’est approché de 1,5 milliard de dollars », a – t-il.

Lavrov a également rappelé que « il y a quelques jours est entré en vigueur de la nouvelle base d’un accord intergouvernemental sur le développement économique et la coopération technique, dont la mise en œuvre vise à aider au renforcement de la pratique de la coopération bilatérale ». « Nous allons continuer à améliorer les instruments de la base juridique de la relation, a indiqué le ministre. – Comptons bientôt procéder à la consultation du projet de traité intergouvernemental sur la sécurité sociale, qui couvre notamment les questions de retraite ».

« En parlant de nos humanitaires liens, bien sûr, attendons les portugais, les fans de la coupe du monde de football qui aura lieu en juin-juillet en Russie », – a conclu le ministre russe.