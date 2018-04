La mission de la fédération de RUSSIE auprès de l’ONU a mobilisé des ressources pour compenser l’expulsion des diplomates

TASS, le 11 avril. Постпредство de la fédération de RUSSIE à l’ONU de compenser l’expulsion de diplomates russes de Washington, en augmentant l’intensité du travail. Ce sujet a déclaré le représentant permanent de la fédération de RUSSIE auprès de l’ONU Basile Небензя mercredi dans le programme « une Soirée avec Vladimir Soloviev » sur la chaîne de télévision « Russie 1 ».

Voir aussi







La réaction mondiale sur le conflit de la Russie et du royaume-Uni autour de l’affaire Скрипаля



« Nous avons ici à la mission de l’excès les gens n’ont pas. Bien sûr, c’est un coup à notre mission, mais nous n’avons pas affaibli et n’a pas cessé son travail. Nous avons se sont mobilisés et ont compensé l’absence de retombées de la série du personnel encore plus active et une intense activité. Mais nous avons », dit – il.

« Aujourd’hui a lieu la réunion du comité des relations avec le pays hôte, où nous avons fait probablement déjà, assez dur déclaration concernant le comportement de nos partenaires américains, qui sont le pays hôte de l’ONU, qui doivent assumer la responsabilité pour les relations avec les pays membres de l’ONU et de leur travail dans ce pays a été la plus favorable », a déclaré Небензя.

Il a également déclaré que постпредство de la fédération de RUSSIE à l’ONU n’a pas de contacts avec l’administration des états-UNIS et les représentants du Congrès. « Avec l’american истеблишментом, qui représente l’administration et le Congrès ici à New York communication non », dit – il, répondant à une question, communique – le plus riche de la fédération de RUSSIE avec les représentants de l’establishment américain.

« Je parle principalement avec leurs collègues, si l’on parle des états-unis, avec Nikki Haley et sa mission. Humainement, nous avons une relation normale. De l’establishment, si l’on peut dire, j’ai récemment parlé avec le gouverneur de Californie Jerry Brown jr. Il était à New York et lui-même m’a demandé de la rencontre. Nous avons eu une très bonne conversation, y compris sur l’état de nos relations. Le gouverneur Brown a fait beaucoup pour le soutien de notre présence sur la côte ouest des états-UNIS. Il a personnellement apporté une grande contribution dans le maintien de l’héritage russe à Fort-Rosset », dit – il.