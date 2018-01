La moitié des Belges dans la tranche des 55-64 ans est au travail

Au 3e trimestre de l’année dernière, un Belge sur deux dans la tranche des 55-64 ans était actif sur le marché du travail, selon des statistiques de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) rapportées vendredi par De Tijd et L’Echo. C’est une hausse notable, notamment par rapport à il y a 10 ans quand seul un tiers des plus de 55 ans était dans ce cas.

L’augmentation est surtout due au durcissement constant des règles d’accession à la retraite anticipée, notent les quotidiens.

Si les statistiques s’améliorent, la Belgique reste en-dessous de ses voisins en ce qui concerne l’emploi des plus de 55 ans. « Alors que 50% des plus de 55 ans travaillent en Belgique, ils sont 70% en Allemagne et 66% aux Pays-Bas », indique Stijn Baert, économiste du marché du travail à l’Université de Gand (UGent).

Le taux d’emploi général (15 à 64 ans) est de 63% en Belgique. Dans l’Union Européenne, seules la Grèce, l’Italie et l’Espagne affichent un chiffre encore inférieur.