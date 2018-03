La moitié du bureau de l’ISPPC va démissionner vendredi

Il ne s’agit pas d’un nouveau scandale mais des conséquences de nouvelles mesures de bonne gouvernance initiées après l’affaire Publifin qui seront bientôt votée au parlement wallon.

Le futur décret renforce notamment les incompatibles de fonctions. Il ne sera par exemple plus possible d’être député et d’occuper en même temps la présidence ou vice-présidence d’une intercommunale.

A l’ISPPC, l’intercommunale de santé publique de Charleroi, le président le MR Nicolas Tzanetatos, mais aussi la cdH Véronique Salvi et le PS Anthony Dufrasne sont tous les trois concernés. Anticipant le vote du décret et avant les élections d’octobre, ils ont donc décidé de quitter leur fonction au sein de l’intercommunale carolo. Reste maintenant à leur trouver des remplaçants.