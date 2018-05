La musique de compositeurs contemporains nationaux joueront dans la Salle Tchaïkovski

MOSCOU, le 20 mai. /TASS/. Les écrits de Rodion Chtchedrine, Edouard Artemieva, Alexis Рыбникова, Anton Танонова, Alexandre de Tchaïkovski et de Kuzma Bodrov sonneront le dimanche dans la salle de Concert. Tchaïkovski à Moscou. Sur cela ont communiqu dans le service de presse de l’Union des compositeurs de Russie.

Le concert sera un événement central Panrusse du festival de l’Union des compositeurs de Russie, a déclaré le service de presse.

Au programme, des œuvres symphoniques Rodion Chtchedrine, Edouard Artemieva, Alexis Рыбникова et Anton Танонова, Six variations sur застольную thème » pour clarinette et orchestre d’Alexandre de Tchaïkovski et le concerto pour alto de Kuzma Bodrov.

Les écrits contemporains de chanter un altiste Yuri Bashmet, clarinettiste Igor Fedorov, soprano de l’Espoir Гулицкая, le chœur de Chambre du conservatoire de Moscou, de Toula, le chœur de l’etat et de l’Etat de l’orchestre symphonique de la République du Tatarstan sous le contrôle du chef d’orchestre Alexandre Сладковского.

Dans le programme du festival est aussi une exposition de photos au Musée de la musique « l’Histoire de l’Union des compositeurs en photos », des rencontres avec des compositeurs et un vaste programme régional.