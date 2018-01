© Alexis Filippov/TASS

MOSCOU, le 31 janvier. /TASS/. La production des premières séries de la poursuite de la bande dessinée « Babeurre » est à l’étape finale. « Soyuzmultfilm » va leur montrer aux spectateurs le printemps 2018, rapporte TASS le service de presse des studios de cinéma.

Note que seulement entre 2018 et 2020, sera libéré le 30 séries de 6,5 minutes, pour un total de chronométrage éditions sera de 195 minutes. Toutes les séries sont effectuées sur une nouvelle technique de base des studios de cinéma dans le traditionnel « Babeurre » la technologie animations dessinées à la main, a ajouté le service de presse de « Союзмультфильма ».

Créatif et producteur du projet Alain Оятьева a souligné que l’équipe créative movie maker est « s’agit d’un objectif prioritaire est de garder l’atmosphère de la vieille bande dessinée et apporter les réalités modernes ». « J’ai vraiment envie de croire que l’histoire de Berck plaira aux enfants et aux parents qu’ils aimeront de nouveaux personnages », indique le service de presse de mots Оятьевой.

Le directeur artistique du projet Elena Chernova a dit que prendre de suite aimé depuis l’enfance du projet et dans la joie, et anxieux.

« Heureusement, parce qu’il y a la possibilité de revenir à l’état d’enfance, quand la joie était plus important que tout, – de travail, de soucis, d’étude, parce que vous pouvez laisser aller l’imagination est libre, le vol d’imaginer comment vivent les héros de « Berck ». Inquiétant parce que l’histoire de dire et de montrer, pour que ce soit intéressant et très beau, et nous sommes confrontés à la tâche et les difficultés qu’il faut résoudre et surmonter dignement », rapporte le service de presse de mots d’Ébauche.