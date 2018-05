Robert Downey jr.

© Jordan Strauss/Invision/AP

MOSCOU, le 7 mai. /TASS/. Le film « the Avengers: la Guerre de l’infini » (Avengers: Infinity War, 2018) a pris la première place au box-office en Russie et de la CEI pour la première fin de semaine de location (3-6 mai). Le ruban, qui est sorti en salles en russie le 3 mai, a attiré un record de 1,16 milliards de roubles, il convient de non-officielles et les données sur le portail kinobusiness.com.

Selon le portail, le précédent détenteur du record de redevances à la première fin de semaine était la cinquième partie de « Pirates des Caraïbes » avec la caisse à 1,05 milliards de roubles (week-end du 25 au 28 mai 2017).

Voir aussi







Comme закалялся Malloc: l’histoire la plus réussie dans l’histoire de la киновселенной Marvel



« The avengers: la Guerre de l’infini – le troisième film de la série de peintures de Marvel Studios, décrivent la face la plus grande partie des super-héros, jamais communs à elle, puissant mal dans une ou l’autre manifestation. Avant lui sur les écrans sortent « the Avengers (The Avengers, 2012) et « the Avengers: l’Ère de Альтрона » (Avengers: Age of Ultron, 2015). Parmi les personnages de « la Guerre de l’infini » – Thor dans la performance de Chris Хемсворта, Iron man (Robert Downey jr), Docteur en Стрэндж (Benedict Cumberbatch), l’Homme-araignée (Tom Holland), la veuve Noire (Scarlett Johansson), Ami (Karen Gillan) et d’autres.

La deuxième place au box-office le week-end, a pris le film de Constantin Хабенского « Sobibor », également sorti en salles en russie le 3 mai et qui a obtenu à l’issue du week-end de 106,5 millions de roubles en Russie et dans la CEI. Le film est consacré à la révolte dans le camp nazi en Pologne, qui a fonctionné à partir de mai 1942 à octobre 1943. À ce moment-là ont été détruites, selon diverses estimations, entre 150 mille jusqu’à 250 mille juifs de Pologne et d’autres pays. Le camp a cessé d’exister après l’insurrection, qui, en 1943, en tête soviétique le lieutenant Alexandre Petchersk (son rôle Khabensky), – il a été le premier succès pour la période de la Seconde guerre mondiale et le plus important par le nombre de participants: courir réussi à près de 300 prisonniers.

Le premier long métrage de Daniel Kozlowski « Coach », державшийся en haut de redevances au cours des deux précédents week-ends ayant amusement, expulsé à la troisième place avec un score de 51,9 millions de roubles.