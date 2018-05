NALTCHIK, le 19 mai. /TASS/. De la maison-commémorative-musée du célèbre балкарского poète, lauréat Госпремий Кайсына Quliyev s’est complété d’une nouvelle pièce d’exposition – une lettre, écrite de la main du poète presque un demi-siècle. L’institution a participé à l’International culturel et éducatif de la promotion de la « Nuit des musées », la lettre a apporté un alpiniste Yusuf Guliyev.

« Cette lettre, qui Кайсын) a écrit de Moscou, où il était en traitement, Yousouf Гулиеву, méritée альпинисту de l’URSS, avec la demande qu’il avait rencontré les parents de Boris sur le Terrain, prêté leur attention et aidé les jeunes gens allaient monter Elbrus – env. TASS). Il a gardé cette lettre et aujourd’hui nous a donné, quel qu’il soit, pour nous, c’est très précieux artefact », a expliqué à un journaliste de TASS, directrice du musée de Fatima Quliyev, la nièce du poète, notant que la lettre datée du 24 janvier 1972. On sait que plus tard, sur le Terrain a écrit Кулиеву encore une fois remercier et a déclaré que les gars sont revenus contents et ils disent sur les habitants qui ont des invités, pas moins sur le Эльбрусе.

« Nous sommes engagés dans des actions et préparé une exposition d’objets personnels Кайсына Quliyev, les dons qui lui soit enseignée: voici gris драповое manteau, qui portait le poète et qui jusqu’à présent n’était. Récemment est venu à son petit-fils, et voyant ce manteau, a demandé à l’essayer, nous n’avons pas pu lui refuser et, vêtu d’un manteau, il s’écria: « mon grand-père était un grand mod! » – a dit le directeur.

Avec драповым le manteau, qui est souvent porté), est associée une histoire intéressante. Ses riches amis et compatriotes, très aimées du poète et désireux de souligner sa personnalité, a offert d’acheter Кайсыну cuir manteau. Sur que Kouliev a répondu, ayant ricané: « Oh, malheureux, je suis chacun d’entre vous peux acheter un cuir manteau, tandis qu’une moyenne de балкарец ne peut pas se permettre de l’être, je suis Кайсын), ce n’ai pas le droit! »

« Il pensait, et maintenant, il me semble que tout, il faut rappeler qu’il ne faut pas penser qu’à toi, il faut regarder en arrière encore par les parties », estime Quliyev.

Les amateurs de la créativité Quliyev vu et littéraire et artistique de l’exposition « À la lumière de tout va, à la lumière de tout le reste? », ce qui suppose une familiarité avec lui les versets Quliyev dans la traduction de N. Коржавина, S. Lipkin et i. Лиснянской. La première son livre Кайсына Quliyev « Bonjour le matin! » sur балкарском allemand a été publié dans les années 1940. Dans les années de la Grande guerre Patriotique de ses poèmes se faisaient entendre à la radio en 14 langues européennes dans les rapports Совинформбюро. Kouliev – lauréat du prix d’Etat de la RSFSR et de l’URSS, ainsi que le prix Lénine.

Nuit dans les musées de la CDB

De la république de kabardino-Balkarie, prend part à l’International culturel et éducatif de la promotion de la « Nuit des musées » n’est pas la première année, et cette nuit n’est pas seulement ouvert pour la visite libre des musées de la république, mais passent intéressant et instructif actions. Comme l’a signalé TASS au ministère de la culture de la région, à Naltchik travaille de la maison-commémorative – musée Marco Вовчок, qui a offert aux visiteurs une excursion thématique « Voyage dans le temps: les chefs-d’œuvre des mains et de la plume de Marc Вовчок », puis le monde sera en mesure de prendre une classe de maître sur вышиванию de rubans et de voir le conte de fées Вовчок « la Princesse Je ».

La république de kabardino-Балкарский musée des beaux-arts. A. L. Tkachenko, dans la ville de Naltchik a ouvert ses portes à 17 heures, et a présenté plusieurs expositions: l’exposition « le Caucase-плэнер. Les amis », l’exposition du fonds du musée de « Chefs-d’œuvre des ateliers » où on peut voir les objets de la peinture, le dessin, la sculpture, l’artisanat. Les élèves du centre urbain de l’éducation esthétique des enfants au nom Казаноко Жабаги, ont préparé un programme artistique « les Chansons et les danses des peuples du Caucase » et des classes de maître par le conseil national de l’art.

Le district de musée régional de Эльбрусского district, situé dans la ville de Тырныауз, a proposé aux visiteurs ethnographique des excursions, des sketches sur les coutumes et les traditions de la балкарского du peuple, qui étaient accompagnés d’explications сказителя jeu national de l’harmonica.