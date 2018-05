NEW-YORK, le 16 mai. /TASS/. La peinture de l’artiste-être un pionnier de Kazimir Malevitch (1879-1935) sous le nom de « Супрематическая composition » (1916) vendue mardi pour plus de $85,8 millions de dollars aux enchères à New York. Cela a été rapporté par la maison d’enchères Christie’s, устраивавший appel d’offres consacrées à l’impressionnisme et l’art moderne.

Ce travail de Malevitch, qui est parfois aussi appelée « rectangle Bleu sur le dessus du faisceau rouge », a été évaluée chez Christie’s à 70 millions de dollars selon les experts De la maison de vente aux enchères, la toile a été écrit en janvier 1916, peu de temps après la première exposition d’œuvres sous le nom de « Suprématisme », qui s’est tenue en décembre 1915 à Petrograd.

« Супрематическая composition » de Kazimir Malevitch vendu pour $85 812 500 – un nouveau monde de l’enchère record pour cet artiste au travail, délivré de nouveau », – a noté dans le message de Christie’s à Twitter. Le nom de l’acheteur n’est pas appelé.

« Супрематическая la composition » a été présentée à toutes les grandes expositions d’œuvres de Malevitch – de la première rétrospective Moscou en 1919, à une exposition itinérante dans les pays de l’Ouest, en 1927. Dans les années 1930, cette et d’autres œuvres de l’artiste se trouvaient en Allemagne, et plus tard de l’acier exposées dans les musées de New York et Amsterdam. En 2008, la peinture a été restitué aux héritiers de Malevitch, et par la suite mis en vente aux enchères Sotheby’s, où elle a acquis inconnu de l’acheteur pour plus de $60 millions, qui cette fois-ci, et le plaça à nouveau à vendre.

Un autre notable le lot est passé de la vente aux enchères est devenu la toile de la brosse néerlandais maître de Vincent Van Gogh (1853-1890) « Vue de refuge et de la chapelle de Saint-Rémy » (Vue de l’asile et de la Chapelle Saint-Paul de Mausole (Saint-Remy), 1889). Ce tableau, peint par Van Gogh, l’année avant sa mort, sanctionne 39,7 millions de dollars lors de l’évaluation de la valeur de $35-55 millions

Le travail de l’artiste espagnol Pablo Picasso (1881-1973) « la Fille de la suspension » (Fillette fille sur, 1901) a trouvé son nouvel acheteur pour $8,75 millions de dollars (lors de la эстимейте $8 à 12 millions d’euros). L’image du français Henri Matisse (1869-1954) « Odalisque avec croisés derrière le dos de ses mains » (Batho, mains dans le dos), écrit à Nice en 1923, a été mis en œuvre pour $14,4 millions de dollars (lors de la эстимейте $15-20 millions d’euros).