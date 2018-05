La peinture de Matisse, de Malevitch, Picasso et Van Gogh mis en vente aux enchères chez Christie’s à New York

NEW YORK, le 15 mai. /Corr. TASS Igor Borisenko/. Des tableaux de peintres Henri Matisse (1869-1954), Kazimir Malevitch (1878-1935), Pablo Picasso (1881-1973), Vincent Van Gogh (1853-1890) exposés à mardi sur la vente aux enchères de la maison Christie’s.

Comme annoncé dans une interview avec TASS le représentant de la maison de vente aux enchères, l’un des plus chers de l’œuvre devient « Супрематическая la composition » de Malevitch. « Ce travail a été créé en 1916 et est estimé à 70 millions$, a – t-elle. – Les enchères débuteront à 19:00 (02:00 gmt le 16 mai) et jusqu’à 21:30 (04:30 gmt (16 mai) ».

Voir aussi







10 peintures les plus chères vendues aux enchères



Selon les experts de la maison de vente aux enchères, cette photo a probablement été écrit en janvier 1916, peu de temps après la première exposition d’œuvres sous le nom de « Suprématisme », tenue le 17 décembre 1915 à Petrograd. « Супрематические de travail de Malevitch sont devenus les premiers purement géométriques abstraites des images dans l’histoire de l’art contemporain, ont souligné les experts de Christie’s. Ces toiles sont simples couleur de la forme, qui semble planer sur fond blanc ». « Супрематическая la composition » est devenue l’une des premières de ces travaux, que les experts de la maison d’enchères, appelé « certes révolutionnaire de l’œuvre de l’art abstrait ». Sur la toile, sont représentés un peu de couleur de la géométrie, il semblait figé dans le mouvement, et ce, selon les experts, est la personnification de ce que Malevitch appelait « супрематическим » vision du monde » (du mot latin supremus – la plus élevée).

« Супрематическая la composition » a été présentée à toutes les grandes expositions d’œuvres de Malevitch – de la première rétrospective des travaux à Moscou en 1919 à une exposition itinérante dans les pays de l’Ouest, en 1927. Dans les années 1930, cette et d’autres travaux de Kazimir Malevitch se trouvaient en Allemagne, et plus tard en acier exposées dans les musées de New York et Amsterdam. En 2008, le « Супрематическая composition a été restitué aux héritiers de Malevitch, a mis en vente aux enchères Sotheby’s, où a été acquis par le propriétaire actuel, qui a décidé de la mettre en vente.

Dans une très grosse somme de $35 à 55 millions d’ – estimée par le paramétrage de l’heure de la vente aux enchères de la toile de la brosse de Vincent Van Gogh Vue de l’asile et de la Chapelle Saint-Paul de Mausole (Saint-Rmy) avec l’image de la vieille un monastère augustinien datant du Saint-Rémy. Avant les métiers de ce travail a demandé pour venir en 2020, l’exposition « Van Gogh en Amérique », l’Institut des beaux-arts de Detroit. À partir de 15-20 millions de pré-évalué exposé sur les métiers de la peinture d’Henri Matisse « Odalisque des croisés derrière le dos de ses mains » (Batho, mains dans le dos), écrit à Nice en 1923. Créée à Paris en 1901, la toile de Pablo Picasso, « la Fille de la suspension » (Fillette fille sur), selon les experts de la maison de vente aux enchères peut être vendu pour $8 à 12 millions de dollars, et sa « nature Morte avec une tête de taureau » (Nature morte: Tte de taureau) – $5 à 7 millions de