« Nu couché » Amedeo Modigliani

© AP Photo/Vincent Yu

NEW YORK, le 15 mai. /TASS/. Le tableau « nu Couché » (Nu couche (sur le côté gauche), 1917) le pinceau du peintre italien Amedeo Modigliani (1884-1920), le lundi vendu pour un record $157,2 millions de dollars aux enchères à New York. Cela a été rapporté par la maison d’enchères Sotheby’s, устраивавший appel d’offres consacrées à l’impressionnisme et l’art moderne.

Painted nearly a century ago, ‘Nu couché’ is the greatest work from the iconic series in which #Modigliani reinvented the nude for the Modern era. Learn more about the modern masterpiece that just made auction history in our New York salesroom: https://t.co/A8KvDuydbz pic.twitter.com/cwY9fpnQr8

Sotheby’s (@Sothebys) le 14 Mai 2018

« Le chef d’oeuvre de Amedeo Modigliani 1917 « nu Couché » est vendu pour $157,2 millions de dollars – la plus haute аукционную prix dans l’histoire de Sotheby’s, » – a noté dans le message de vente aux enchères Twitter. Le nom de l’acheteur n’est pas appelé.

L’estimation de la valeur du lot était de 150 millions de dollars, qui a également été le plus élevé эстимейтом parmi les œuvres d’art, jamais выставлявшихся sur cette vente aux enchères. La peinture, atteignant en diagonale 147 cm, fait partie d’une série de 22 toiles, qui peut être vu dans les plus grands musées du monde, parmi lesquels le Metropolitan museum of art et le Musée Solomon r. Guggenheim à New York, britannique du Courtauld Institute of art et le Long-musée de Shanghai.

Réalisé le tableau avait été acheté par le milliardaire irlandais sur les sites d’enchères en 2003 $26,9 millions En 2015, un autre tableau avec полулежащей nude femme de la même série a été vendu pour $170,4 millions de

D’autres visibles lots mis en oeuvre dans le cadre de la négociation à New York, en acier toile du peintre espagnol Pablo Picasso (1881-1973) « le Repos » (Le Repos, 1932), a vendu pour $36,9 млнпри une valeur estimative de 25 à 35 millions de dollars, et la peinture française du peintre Claude Monet (1840-1926) « le Matin sur la Seine » (de Matinée sur la Seine, 1896), disparu sous le marteau pour $20,6 millions de dollars (lors de la эстимейте $18 à 25 millions d’euros).