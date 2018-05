La piscine de Jambes est fermée, il ne reste donc plus qu’un seul bassin dans le Namurois

Les nageurs namurois vont devoir s’armer de patience : la piscine de Jambes est fermée depuis lundi matin. Une canalisation s’est rompue et l’eau ne peut plus être filtrée avant de rejoindre le bassin principal.

La piscine de Jambes ne devrait pas rouvrir avant la fin de la semaine prochaine, au plus tôt. Et comme la piscine de Saint-Servais est aussi fermée depuis plusieurs semaines, il ne reste plus à Namur qu’un seul bassin disponible : celui de Salzinnes. Les horaires de la piscine ne sont pas réaménagés, mais une priorité sera donnée aux écoles. Les particuliers pourraient se faire refouler le cas échéant.

Pour l’échevin des Bâtiments communaux, Tanguy Auspert, il n’y a aucun lien entre les deux situations (Saint-Servais et Jambes). Il faut juste y voir le vieillissement des infrastructures. « Ce sont deux choses totalement différentes ! La piscine de Saint-Servais, elle, est fermée suite à des infiltrations d’eau par le dessus du bassin (…) Toutes les piscines, tous les bâtiments et installations de plus de 40 ans nécessitent des travaux de maintenance assez importants. Comme le particulier, par exemple, avec une vieille chaudière : il faut la changer ! Et bien nous sommes dans la même problématique pour toute une série de bâtiments communaux. Nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls : d’autres collègues, dans d’autres villes, doivent faire face aux mêmes problèmes que nous. »