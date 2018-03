La place d’Aywaille fait peau neuve

La commune a présenté son projet de réaménagement de la place Thiry. Initialement, la commune devait faire ces travaux pour remettre le système d’égouttage aux normes. Mais Aywaille fait coup double et en profite pour relifter son centre-ville.

Exit les voitures, place aux piétons. Les trottoirs de la place seront élargis des deux côtés de la voirie. L’objectif est de proposer un espace piéton plus important. Mais cet espace sera différent de l’actuel. Aujourd’hui, les piétons circulent entre les cafés et leurs terrasses. Demain, ils marcheront entre la route et les terrasses désormais accolées aux cafés.









Du côté de l’athénée d’Aywaille, le parking de rivage sera réaménagé. Un arrêt de bus y sera créé tout comme une zone sécurisée pour déposer les étudiants. La route qui longe l’athénée sera entièrement refaite avec des places de parking supprimées au profit d’un trottoir plus important.

Début des travaux en 2019

Enfin, des aménagements sont prévus pour faciliter la circulation des poids lourds rendue difficile depuis l’arrivée du nouveau sens giratoire. Mais ce sens giratoire, il pose toujours question. Les Aqualiens se demandent s’il améliore réellement la fluidité du trafic. Des inquiétudes qui s’ajoutent à celles des commerçants. Quel sera l’impact du chantier sur leur commerce?

Les travaux devraient durer 3 ans et coûter 5 millions d’euros. Le début du chantier est attendu pour 2019.

A noter que les plans de ce lifting du centre d’Aywaille sont disponibles à la maison communale. Vous pouvez les consulter sur rendez-vous.