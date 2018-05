Une plateforme web qui servira à localiser précisément les camps scouts dans la zone Famenne-Ardenne, soit les douze communes du Nord-Luxembourg. Il s’agit de la concrétisation d’une grande collaboration qui date de 2011 entre les centrales 101 et 112, la police locale, les autorités communales, la province et les fédérations de scouts. Objectif : une intervention plus rapide des services de secours en cas d’accident. Charles François Pezzin, pour le plan stratégique de sécurité de prévention en Famenne-Ardenne, évoque le fonctionnement de cette plateforme…

Sachant qu’en 2017 ce sont pas moins de 500 camps et 25.000 jeunes qui ont séjourné dans la zone Famenne-Ardenne. L’objectif est qu’à terme, la plateforme s’étende aussi sur la zone Centre-Ardenne, et ensuite à toute la Province.