Image de dessin animé « le coeur Froid »

© filmpro.ru

WASHINGTON, le 4 janvier. /Corr. TASS Anton Manivelles/. La police de la ville de Слайделла (Louisiane) « a annoncé dans la recherche de la » reine Elsa du film d’animation des studios Disney « le coeur Froid » (Frozen, 2013). Le message correspondant a été publié sur la page de la police dans Facebook.

Par conséquent, les policiers ont décidé d’alerter les citoyens sur l’imminence de gel. Le fait que l’intrigue de la peinture Elsa accidentellement laissé une malédiction sur son royaume et donc voué à l’éternel hiver de ses habitants.

« Comme on le voit sur la météo, nous avons affaire à un très dangereuse particulière. S’approcher avec prudence! » – a déclaré dans un « mandat d’arrêt ». Les policiers ont fixé le message et l’image d’Elsa sur l’affiche « wanted ». Pour la reine « vivante ou morte » – propose une somme de 100 millions de dollars

Les policiers ont indiqué que « emprunté » de l’affiche de leurs collègues de Harlan (Kentucky), qui ont été confrontés à un problème similaire en 2015.

La température de l’Слайделле est tombée un peu en dessous de zéro, mais dans la ville conserve venteux.

Tableau « le coeur Froid » est sorti en novembre 2013. Lorsque les coûts de production de 150 $millions frais de la bande de dollars pour les 1,276 milliard sur le marché intérieur des états-UNIS, elle a gagné plus de $400 millions d’euros, le reste à l’extérieur du pays. En 2014, les créateurs du film ont reçu le prix de l’American academy of motion picture arts « Oscar » dans les catégories « Meilleur film d’animation » et « Meilleure chanson ». « Le coeur froid » est considéré comme une caisse de ruban dans l’histoire mondiale du cinéma d’animation.

Les cinéastes de l’oeuvre de Chris Buck et Jennifer Lee travaillent à la création de la poursuite, qui sortira sur les écrans le 27 novembre 2019.