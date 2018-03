La police de Liège-centre mise sur le vélo

Ils parcourront bientôt les rues du centre de Liège sur leurs vélos flambant neuf, casque orange sur la tête. Le commissariat de Liège-centre renouvelle sa flotte de vélos.

Après une dizaine d’années de bons et loyaux services, les huit anciens partent à la casse. Et comme la formule a eu du succès, le commissariat en a doublé le nombre. Les policiers disposent à présent de 16 VTT tout neufs.

Le vélo, gage de sympathie pour les policiers

Jusqu’ici, les policiers se déplacent principalement à pieds. Mais pour les interventions en ville, le vélo aurait pas mal d’avantages. A commencer par la possibilité pour les agents de surveiller un périmètre plus large. Un cycliste va plus vite qu’un piéton. Contrairement à un automobiliste, il peut se faufiler dans le trafic. Le vélo permet aussi de « gagner en visibilité », estime Gaëtan Colson, le responsable du commissariat de Liège-centre. « On peut un peu comparer ça à un policier avec son chien. C’est un point d’attraction positif. »

Ces vélos, d’excellente qualité, ont été acheté 2 000 euros pièce. Ils devraient résister à l’asphalte liégeois une bonne dizaine d’années.