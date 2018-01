La police de Londres a ouvert une enquête raisons inattendues de la disparition du leader de The Cranberries

LONDRES, le 15 janvier. /Corr. TASS Ilya Дмитрячев/. La police de Londres a commencé à enquêter sur les causes inattendues de la disparition de la chanteuse irlandaise du groupe de rock The Cranberries Dolores O’Riordan, qui est morte le 15 janvier dans la capitale britannique à l’âge de 46 ans. Ce sujet TASS a rapporté lundi, à Scotland Yard, par tradition, ne pas appeler le nom de la personne, les circonstances de la mort de qui sont vérifiés.

« À cette étape initiale de la mort est considéré comme inexpliquée. L’enquête se poursuit », a déclaré l’interlocuteur de l’agence. « La police du district de Westminster a affaire avec inattendues la disparition », a – t-il ajouté.

« Les fonctionnaires de police ont été appelés à 09:05 (12:05 gmt) lundi, le 15 janvier, à l’hôtel, sur la rue du Parc lane. La mort d’une femme sur le cinquième des dix a été prononcée à l’endroit », – a noté également dans la police.

Auparavant, l’édition britannique du Daily Mail, citant une déclaration commune des représentants de O’Riordan, a signalé sa disparition. Dolores O’Riordan a été chanteur populaire groupe de rock The Cranberries depuis 1990. En 1994, le groupe a enregistré une chanson Zombie, прославившую collectif et recevant en 1995, la récompense MTV Europe Music Awards dans la catégorie « Meilleure chanson ». Le dernier album du groupe intitulé « Something Else » est sorti le 28 avril 2017.