Image de dessin animé « la reine des Neiges 3: le Feu et la glace »

MOSCOU, le 6 mars. /TASS/. Le studio « Soyuzmultfilm », l’industrie cinématographique Wizart Animation et Central Partnership créeront de la quatrième partie du dessin animé « la Reine des Neiges: à travers le Miroir », la première est prévue pour 2018. Ce mardi le service de presse de « Союзмультфильма ».

« Dans le cadre de l’accord movie maker « Soyuzmultfilm », le film d’entreprise Central Partnership et le studio Wizart Animation envisagent de produire de haute qualité d’animation de contenu pour les différents publics cibles, – dit le service de presse. – Le premier projet sera de travailler ensemble sur dessin animé « la Reine des Neiges: a travers le Miroir », les trois premières parties qui ont été retirés par le studio Wizart Animation en 2012, 2014 et 2016, tandis que la quatrième partie sortira en 2018″.

Dans « Союзмультфильме » a rapporté que, à la création de la quatrième partie, attiré par l’animateur Robert de Lens, qui a travaillé sur des projets de « la Belle et la bête », « la Société des monstres », « toy story », « Haut » et d’autres. Lens jouera en tant que co-auteur du scénario et сорежиссера russe de la bande dessinée.