La premier league présentera le nouveau logo bientôt

Le président de la Fédération de football de la premier league Sergey Прядкин

© Viacheslav Prokofiev/TASS

TASS, le 13 avril. Fédération de football de la premier league (premier league) finalise les détails du nouveau logo de la ligue, sa présentation aura lieu prochainement. Ce sujet communique le service de presse de la premier league.

En février, le directeur de la stratégie et du développement de la premier league Eugène Savin a déclaré que la ligue dans le cadre du rebranding met à jour le logo de la saison 2018/19.

« L’élaboration d’éléments visuels et d’une nouvelle identité de la premier league se déroule sur une base concurrentielle. Pour la tenue du concours a été créé un groupe de travail et traduits en menant image de marque de l’agence. Sur l’une des étapes de la tenue du concours des agences ont été présentés à des idées et des concepts du nouveau logo de la premier league et des éléments de l’identité. Actuellement sélectionnée par l’un des concepts, qui est en cours de finalisation déjà dans les détails, comme nous l’avons indiqué précédemment, la présentation d’un nouveau logo aura lieu prochainement », – dit dans le message de la premier league.

« L’objectif de la restructuration est la formation moderne de l’épitope de l’image, le reflet des objectifs stratégiques de la ligue pour la création d’un spectaculaire, de la concurrence et un succès commercial du championnat de Russie de football, » – a également déclaré dans un communiqué de la ligue.

La premier league a été fondée en 2001 et organise le championnat de football de 2002. Les droits du championnat sont en vigueur jusqu’à 2022.