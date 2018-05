La première de la pièce de la pièce « Salomé », réalisé par Oleg Жюгжды a Orenbourg

ORENBOURG, le 27 mai. /TASS/. Le réalisateur de la Biélorussie, deux fois vainqueur de la prestigieuse récompense du « Masque d’Or » Oleg Жюгжда a mis un spectacle d’après la pièce d’Oscar Wilde « Salomé » en Orenbourg régional, le théâtre des marionnettes.

« C’est le thème éternel, sur l’histoire de la bible, plus incarnée par les forces du théâtre de marionnettes. C’est difficile pour moi un spectacle, c’est ma 150-je suis en première. Envie de faire et moderne et le traditionnel spectacle. C’est psychologique de la performance », a déclaré Жюгжда aux journalistes.

Cette pièce de théâtre d’Oscar Wilde avec le moment de l’apparition a été interdite en Angleterre et en Russie. Auteur délibérément créé son œuvre en langue française, en espérant que les français, comme plus раскрепощенная et fidèle nation, sera la pièce la plus favorable.

« Salomé » histoire biblique de la princesse, qui a reçu pour la danse de la tête du prophète. La scénographie et d’un spectacle de poupées sont conçus principalement par l’artiste Гродненского théâtre de marionnettes Larissa Микиной-Прободяк, de la musique, écrit le compositeur Paul Кондрусевич, sur une chorégraphie travaillé artiste émérite de la fédération de RUSSIE Sergey Тишков.

« Beaucoup a été fait dans le spectacle pour la première fois, le même matériau pour la fabrication de poupées de nouveau, n’est pas utilisé, l’écran, pas des marionnettes. Scène recouvert de sable, et le prophète vit dans un milieu aquatique », – a déclaré le directeur artistique d’orenbourg théâtre de marionnettes Vadim Smirnov.

Orenbourg réalisateur Гродненского régional de théâtre de marionnettes Oleg Жюгжда était l’année dernière, avec une mise en scène » de la « Mouette », qui est devenu un gagnant de la Neuvième festival de théâtre international « Gostiny dvor ».