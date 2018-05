La première de la région de Stavropol de la reconstruction de la bataille pour le Caucase a recueilli plus de 2 milliers de participants

© Oleg Polonais/TASS

LERMONTOV /région de Stavropol/ 12 mai. /TASS/. Plus de 2 mille personnes ont assisté à la première de la région de Stavropol de la pleine festival de reconstitution historique de la Bataille pour le Caucase », tenue samedi dans la ville de Lermontov. Des scènes interactives du festival se déroulent à la périphérie orientale de la ville, le correspondant transmet TASS.

« La bataille pour le Caucase est devenu une étape très importante de la Grande guerre Patriotique. Les allemands ont été coupés, pour saisir l’huile d’ivan le Terrible et de Bakou, mais nos ancêtres il y a 75 ans résistèrent à son bord, les allemands ne sont pas autorisés à aller plus loin Эльхотовских la Porte », – a rappelé à ceux présents à l’ouverture de la commissaire militaire de Piatigorsk, de Lermontov, de Yessentuki et Kislovodsk Valery Гусоев.

Transmettre la mémoire

Le projet du festival de la reconstruction, le vainqueur au concours de toute la russie projets de jeunesse Росмолодежи, chronométré à la célébration de la Journée de la Victoire et de la 75ème anniversaire de la libération du Caucase. Son auteur Julien Важничия en 2017 présenté dans le Nord du Caucase du forum de la jeunesse « Mashuk.

Les participants de la reconstruction de l’acier militaire et historiques des clubs de Piatigorsk, Stavropol, les clients des régions voisines, a souligné à l’ouverture de la tête de la ville de Lermontov Eugène Нуйкин.

« Très heureux qu’aujourd’hui avec nous cet événement participe beaucoup d’habitants et les visiteurs de notre ville. Aujourd’hui, nous воронежцы, астраханцы, une main et de l’autre gars qui transmettent aux jeunes générations la mémoire de la guerre dans cette spectaculaire et mémorable forme », a – t-il dit.

Le caucase est libéré!

Sur un scénario de reconstruction, de fascistes allemands, les troupes se retirent en direction de Rostov-sur-le-Don. Le groupe d’hitler alliés et collaborateurs décide d’organiser une halte, mais face à un моторазведкой de l’Armée Rouge.

Реконструктор Sergey Médicastres de пятигорского club de « Stalingrad » de plus de 13 ans est engagée à reconstruire l’histoire militaire. Dans le contexte actuel de la reconstruction, il portait un formulaire le capitaine en second ефрейтора de la wehrmacht. « Qui revêtira la forme, qui est allemande, le plus souvent définissons par tirage au sort, presque tous les [nos reconstructive qui] ont tous les deux ensembles. Cette grande rénovation passe chez nous pour la première fois; venez les gars de la région de Rostov, de Maikop, de l’aéromodelisme, Krasnodar, Armavir – de l’ordre de 60 participants », dit – il.

Pour les participants et les invités du festival ont ouvert des scènes interactives, des expositions modernes d’échantillons de matériel militaire et des armes, ont organisé un festin avec terrain de la cuisine. Ont eu lieu les interventions militaires de l’armée russe et Росгвардии, un grand concert donné à l’ensemble du centre Culturel régional de GU ministère de l’intérieur.

« Ces activités est d’une grande longueur d’avance sur le développement d’un nouveau type de tourisme – événementiel. Le ministère appuiera les activités et les aider dans l’organisation », a promis le ministre du tourisme et de santé des stations de Stavropol Alexander Institut.

Les principaux jalons de la bataille

La bataille pour le Caucase a duré 25 juillet 1942 au 9 octobre 1943. Parmi les étapes les plus importantes historiens émettent l’offensive des nazis depuis le 25 juillet et le 31 décembre de l’année 1942 et de la contre-offensive de l’Armée Rouge, qui a duré du 1er janvier au 9 octobre 1943. La longueur de la ligne de front lors de la bataille était de 1 mille de km, la profondeur de 800 km, la perte des troupes soviétiques du Caucase ont dépassé 1 million de personnes.