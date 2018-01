La première de l’année la réunion de la premier league a discuté de la réforme à venir et a reçu la proposition du Qatar

Le chef de la premier league Sergey Прядкин

MOSCOU, le 16 janvier. /Corr. TASS Дильшад Ломовских/. Club Russe de football de la premier league (premier league), le mardi pour la première fois de l’année réunis dans le bureau de l’organisation à Moscou. Les membres de la ligue ont pu discuter de la réforme à venir de la protection d’un terroir joueurs et le calendrier pour la saison prochaine, a créé un groupe de travail sur la réforme de la coupe, a également reçu une curieuse proposition de passer la Supercoupe des pays au-delà.

Les journalistes pour la première fois après les vacances de noël ont eu la possibilité de communiquer directement avec les représentants des clubs et de la ligue. Ont assisté à cette réunion des représentants de toutes les équipes, à l’exception de « Rostov », mais certains dirigeants ont envoyé leurs suppléants.

La réunion a duré environ deux heures et demie. Après lui, le directeur général du CSKA Roman Babayev, directeur général de « Spartacus » Sergey Rodionov et président de la « Locomotive » Ilya Геркус se hâta de quitter le bureau de la premier league. Mais les directeurs généraux de « l’Arsenal » et « Rubis » Dmitri Balachov et Rustam Саяхов ont répondu à plusieurs questions des journalistes.

Pour la première fois de l’année avec la presse a parlé le président de la ligue Sergey Прядкин.

Les modifications au projet de calendrier

Selon le projet initial de l’agenda de la saison-2018/19, le championnat devait commencer le 29 juillet, mais, comme dit Прядкин, lors de la réunion des clubs a reçu une proposition de transférer le début de la saison une semaine plus tôt – le 21 ou le 22 juillet. Ainsi, le dernier match de la 17e tour, qui était prévu pour le 7 décembre, il peut s’écouler une semaine plus tôt. Jusqu’au 26 janvier, les clubs ont le temps de négocier des propositions de calendrier avec l’équipe, après quoi la ligue continuera de se former.

L’assemblée a soulevé la question de l’espace et du temps de la tenue du super bowl, qui, comme prévu, aura lieu le 27 juillet. Les clubs ont proposé de le transférer à une semaine plus tôt. Si la proposition est approuvée, les participants du match rencontreront le 1er tour du championnat de la plus tard que le reste. Le président de la ligue a également déclaré aux journalistes que la ligue a reçu des propositions de la Supercoupe du Qatar, du Kazakhstan et de certains pays d’Europe, et de le faire en décembre. La question sera discutée plus tard, mais, selon le Прядкина, déjà en février, la ligue doit déterminer le lieu de la tenue du match.

Club – huit légionnaires dans la demande

En décembre, le conseil Russe de football (RFS) a approuvé la modification de la limite de la légionellose dans le championnat de Russie avec la saison-2020/21. En question est resté la forme d’une nouvelle limite et des critères qualitatifs pour les étrangers.

Прядкин a déclaré que les clubs ont voté à l’unanimité pour la limite au format « 8+17 », sur lequel l’équipe peut revendiquer la saison n’est pas plus de huit légionnaires sans limitation de leur nombre sur le terrain. La décision sera transmise au RFS. « Il n’y a rien de surprenant dans le fait que les clubs de conserver un plus grand nombre de légionnaires dans la demande », a noté le chef de la ligue.

Il a également été décidé de créer un groupe de travail sur l’élaboration de critères qualitatifs pour les légionnaires. Le 29 janvier aura lieu la réunion du comité professionnel de football de l’EURO, il propose des suggestions du groupe de travail de la premier league, après quoi, au début de février de leurs discutera assemblée générale de la ligue.

Les clubs a également demandé à la ligue d’examiner la version avec l’introduction progressive dans le championnat de la notion de « homebrew joueur ». Selon l’innovation, des 25 joueurs de la demande de l’équipe sur la saison au moins quatre doivent être propres élèves – joueurs jusqu’à l’âge de 21 ans, qui ont joué pour les jeunes de leur équipe de club ne sont pas moins de trois ans. À l’initiative des clubs de la nouvelle notion peut être introduit dans le championnat russe la saison prochaine n’est pas dans son intégralité. Прядкин a expliqué en détail que dans les saisons-2018/19 et 2019/20 la ligue ne peut exiger de clubs de seulement deux joueurs du cru, mais avec la saison-2020/21 il devrait y en avoir quatre.

Le format de la Coupe peut être modifié

Auparavant, le président de « Spartacus » Leonid Федун dans une interview à « Sport-Express » a proposé de modifier le format de la Coupe nationale pour l’amélioration de son divertissement. À son avis, après 1/16 de finale les matchs du tournoi doivent avoir lieu sur les stades qui seront construits à la coupe du monde en 2018, mais n’ont pas de son équipe en premier league. Selon Прядкина, les clubs ont soutenu l’idée de réformes pour l’amélioration du divertissement.

A trouvé l’approbation des membres de l’assemblée et une autre idée Федуна – modifier le mécanisme de solidarité pour enfants entraîneurs. Propose de payer la première entraîneurs joueurs d’un certain pourcentage pour l’année de chaque contrat d’un joueur.

L’élaboration de la réforme de la Coupe et du système de solidarité s’occupera créée lors de la réunion du groupe de travail sous la direction du vice-président de « Spartacus », Naila Измайлова. Dans le même temps, les clubs n’ont pas soutenu l’idée de Федуна sur la réduction du format du championnat. Comme l’a expliqué Прядкин, la ligue n’était pas encore prête à ces changements.

Les clubs a été également proposé de modifier la partie disciplinaire du règlement, concernant les peines d’entraîneurs pour la sortie d’un environnement technique pendant les matchs. Dans la nouvelle version n’est pas punir la disqualification, limité à une amende. La ligue a promis de faire une demande à la RAF.

« Amkar » le plus

Les journalistes n’ont pas manqué de poser Прядкину une question sur la situation en perm « Амкаре ». Auparavant, entraîneur de l’équipe de Haci Hajiyev a déclaré TASS que de perm club peut être dissous après la saison des difficultés financières. Selon Hadjiyev, le club a développé une stratégie de développement économique, mais pour sa mise en œuvre exige l’appui de la région de Perm, qui n’est pas.

« Discuté de la situation dans le « Амкаре » le vendredi avec la direction de la RFS. Je suis sûr que le club доиграет saison et va jouer plus loin. Quand vient le changement de direction de la région, il est assez difficile de trouver immédiatement un compromis, notamment sur les relations avec les autorités locales. En principe, l’inquiétude de certains, mais nous pensons qu’il devrait être normal », a assuré Прядкин.

Le directeur général тульского « l’Arsenal » Dmitri Balachov, a exprimé son opinion au sujet d’éventuelles modifications dans le championnat, en notant que les clubs de bas de classement ne tireront émanant des critères précédemment pour les légionnaires. « Selon ces critères, qui pour le moment, inviter des légionnaires est tout simplement impossible », dit – il.

Le directeur gnral de « l’Arsenal » a également nié les informations relatives au passage à l’équipe de défenseur de « Zenith » Ivan de l’Union, mais n’est pas devenu une réfutation de l’intérêt pour le joueur.

« Le rubis » succède à une personne morale à la prochaine saison

Le directeur gnral de kazan, un club de Rustam Саяхов pour la première fois assisté à l’assemblée générale de la ligue et au début un peu de retard. Après la réunion, il a dit que le défenseur de l’équipe Taras Burlak, une offre de samara « les Ailes de Conseils », lui a demandé de kazantsev de le laisser partir, c’est pourquoi a été résilié le contrat. En ce qui concerne les débutants du club, guide préfère dire seulement après la signature d’un transfert de contrat.

Plus précisément, le directeur gnral de « Rubis » a répondu à une question sur le remplacement de la personne morale du club. Selon lui, avant le début de la saison prochaine, le club peut devenir privé, ce qui pourrait contribuer à attirer des investissements privés. En ce moment, les propriétaires et fondateurs de « Rubis » sont le comité des terres et de la propriété et de la commission de la culture physique et des sports de la ville de Kazan.

« Maintenant, sommes engagés dans le respect des dispositions relatives à la modification de la personne morale, qui implique un certain nombre de conditions, tous soigneusement прорабатываем et accomplissons. Le processus de réorganisation est assez longue, donc, maintenant, allons déterminer quand il est plus commode de le faire. Peut-être, à la prochaine saison de tous les remplirons », a déclaré Саяхов. Auparavant, la procédure de remplacement des personnes morales approuvé par le comité exécutif de la RFS.

Прядкин est rapporté que le prochain comité exécutif Russe de football de l’union, sur lequel peut être approuvé l’adoption de certaines réformes, prévue pour la fin de février.