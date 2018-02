SOTCHI, le 26 février. /TASS/. Un concert de gala en l’honneur de la fermeture Hivernale du festival international des arts de Yuri Башмета a eu lieu à Sotchi dimanche. L’un des prsent sur lui, le premier est devenu une œuvre « Voyage de la fanfare » de moscou compositeur de Kuzma Bodrov, qui a accompli toute la Russie de la jeunesse de l’orchestre symphonique.

« Je crois que c’est sa très précis de la pénétration. C’est la première mondiale… impliqués [dans l’exécution de l’œuvre] des outils différents, tous les garçons et les filles et les enfants, et cela pour tous les intéressés. Je crois que le merveilleux de la musique, et touchante, et puissant, vouée à la réussite de Cette grande acquisition du festival et plus généralement de la vie musicale », a déclaré à la conférence de presse finale Bashmet.

L’orchestre se compose d’enfants vivant dans les différentes régions, ils se sont réunis à Sotchi spécialement pour le festival. Dans « le Voyage » chaque jeune musicien a reçu le solo était. Parlant des œuvres Bodrov, Bashmet a souligné que le compositeur – auteur de la musique de la pièce « n’abandonne Pas sa planète », qui a été écrit sur le « Petit prince » d’Antoine de Saint-Exupéry et est devenu la carte de visite de sotchi du festival.

La seconde la première de la soirée a été альтовый concert du compositeur de l’Allemagne Valery Voronov. Bashmet a déclaré que la musique de la Municipalité qu’il a chanté pour la première fois.

« Je suis très heureux que le destin nous a réuni, et il a écrit spéciale œuvre…incroyable crée l’atmosphère, l’état et tout à fait незаезженный la langue, de la musique. C’est très intéressant, difficile, le plus remarquable, que le texte n’est pas seulement moi difficile, et les enfants dans l’orchestre – et ils il est tout appris! » – a dit Bashmet.

La troisième est devenue la première symphonique une pièce de l’américain Alvin Singleton Across Differences. Elle accomplit également de la Russie de la jeunesse de l’orchestre symphonique.

Sur le festival

XI Hiver, le festival international des arts sous la direction de l’artiste du peuple de l’URSS Yuri Башмета passait à Sotchi, du 16 au 25 février. Outre la scène du théâtre de l’Hiver, ont été impliqués dans des terrains de la Salle d’orgue et de musique de chambre au nom d’A. Дебольской, « la Rose Hall et la salle de « la Mouette » à la gare Maritime de la ville. Selon la tradition, le festival Bashmet a agi et en tant que soliste (alto), et comme le chef d’orchestre de ses équipes – lauréat d’un Grammy, orchestre de chambre « les Solistes de Moscou » et l’État de l’orchestre symphonique de la « Nouvelle Russie ».