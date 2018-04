La première rencontre dans le cadre du projet First Talk a eu lieu à Moscou

MOSCOU, 10 avril. /TASS/. La première rencontre dans le cadre de son projet d’un cycle de débats publics First Talk sur des sujets d’actualité c leaders d’opinion – a eu lieu dans le Nouvel espace du Théâtre des Nations le mardi, le correspondant transmet TASS. Les orateurs ont le réalisateur Andreï Zviaguintsev et le producteur Alexandre Роднянский.

Le projet a commencé le débat « le Cinéma comme reflet des processus. Ce qui inquiète les spectateurs à l’ère numérique? ». Une grande attention les orateurs ont consacré à la question de l’influence de la technologie sur le cinéma et sur le spectateur, en particulier.

« Je suis convaincu que les découvertes technologiques… c’est une façon de parler avec le public. La principale chose – c’est le portrait d’un homme. Les gens… Pour moi la chose la plus importante – le paysage de la personne humaine, son portrait, son rythme cardiaque et les relations avec le monde extérieur », a déclaré Zviaguintsev, au cours de la conversation.

L’objectif du projet First Talk – création d’un intéressé de la communauté. La gamme prévue le fait pour un débat public sera très large, de l’intelligence artificielle et des nouvelles technologies à l’éducation des enfants et l’auto-développement.