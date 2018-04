La princesse Anne d’Angleterre à Zeebruges le 21 avril, pour le centenaire de la Première Guerre mondiale

La princesse Anne d’Angleterre se rendra en Flandre-Occidentale le samedi 21 avril prochain à l’occasion d’une commémoration du centenaire du raid sur Zeebruges, indique vendredi l’ambassade britannique. La fille d’Elisabeth II et de Philip, duc d’Edimbourg, a déjà été invitée à plusieurs reprises ces derniers mois dans la province pour assister à diverses événements en lien avec le centenaire de la Première Guerre mondiale.









La proue du Vindictive, coulé dans le port de Zeebruges pour interdire l’accès au sous-marins allemand trône Désormais à Ostende. – © KURT DESPLENTER – BELGA

Le samedi 21 avril, elle participera à une cérémonie de commémoration à Zeebrugge, accompagnée de son époux, le vice-amiral Sir Timothy Laurence, également vice-président de la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth (Commonwealth War Graves Commission, CWGC). L’objectif de la marine britannique avec le raid de Zeebrugge était de bloquer les sous-marins allemands, qui avaient pour base le port intérieur de Bruges. La mission a coûté la vie à 176 marins britanniques. Quelque 412 ont également été blessés et 49 ont été portés disparus. La princesse Anne visitera également l’exposition « 1914-18, the Battle for the North Sea » à Bruges.