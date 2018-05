La prise de vue russophone de la série d’Andreï Zviaguintsev avec Paramount Television se tiendra à Moscou

Andreï Zviaguintsev

MOSCOU, 14 mai. /TASS/. La prise de vue sélection de la série du réalisateur Andreï Zviaguintsev, en partenariat avec le hollywood de la société Paramount Television se tiendra à Moscou. Ce sujet TASS le service de presse du producteur Alexandre Роднянского, qui a annoncé le lancement de la nouvelle société AR Content.

« Dans le foyer de la nouvelle société, le producteur Alexandre Роднянского AR Content – investissement dans la recherche d’idées intéressantes et de matériaux et le développement de scénarios », a souligné le service de presse.

« Le tournage de la série se tiendra à Moscou, a souligné le service de presse. – Un scénario moderne drame psychologique Zviaguintsev écrira avec son permanent co-auteur Oleg Негиным. Ce projet sera le premier dans l’histoire russe, la série tv, entièrement financé par la plus grande hollywood studio ».

« Dans le cadre de la nouvelle société que nous allons rechercher et de développer non seulement à l’histoire, liées directement à la Russie, comme le feuilleton d’Andreï Zviaguintsev, le nouveau film de Cantemir Балагова ou d’un projet basé sur le livre « Noir », mais les images et autres contenus axés en premier lieu à un public international, comme par exemple pour l’histoire de l’interrogatoire de Saddam Hussein « l’Interrogatoire du président », – a conduit le service de presse de mots Роднянского.

Selon lui, tous les projets de la « chose en commun: ils sont capables, grâce à thèmes ou pour le compte de noms et le talent de leurs auteurs, de franchir les frontières et de devenir une partie du, multiculturelle et multilingue du contexte ». « Le feuilleton d’Andreï Zviaguintsev pour les studios Paramount et le nouveau film de Cantemir Балагова seront retirés de la langue russe, le long métrage « l’Interrogatoire du président » – en anglais et en arabe, et le projet « Black russian » – en anglais, en russe, en français et en turc », – a déclaré Роднянский.