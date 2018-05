La problématique piscine d’Anderlues pourrait rouvrir ses portes en juillet

Bonne nouvelle pour tous les nageurs de la région : la piscine d’Anderlues devrait rouvrir ses portes pour les grandes vacances. Après plusieurs mois de stagnation, les choses commencent enfin à bouger.

En novembre dernier, la piscine d’Anderlues fermait ses portes après seulement trois jours d’ouverture. En cause : un problème de condensation.

Pour Rudy Zanola, échevin des sports à Anderlues : « De l’expertise judiciaire, il ressort qu’un problème de conception est apparu. A partir de là, est-ce la responsabilité unique de l’architecte ? Je ne le pense pas. Est-ce qu’il y a d’autres responsables ? C’est la justice qui décidera. Nous la seule chose qu’on voit c’est qu’il y a énormément de condensation et cette condensation est stagnante, elle reste et ne s’évacue pas. Et elle crée toute une série de problèmes, problèmes électriques notamment. Plus le temps reste long, plus les dommages risquent de s’aggraver, plus le coût pour la commune seule d’Anderlues augmente et plus la problématique de rouvrir se présentera. »

Actuellement, les plaques du plafond ont été enlevées et la commune d’Anderlues travaille en collaboration avec l’université de Liège pour solutionner le problème. La réouverture serait prévue pour début juillet. Ce qui permettrait aussi aux cinq maîtres-nageurs de la piscine de récupérer leur emploi.

Rappelons que cette rénovation de la piscine d’Anderlues est le résultat d’une collaboration entre les communes de Morlanwelz, Thuin, Fontaine l’Evêque et Anderlues.