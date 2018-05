La procession à Barchon, un patrimoine immatériel en danger ?

En ce lundi de Pentecôte, le village de Barchon a vecu sa procession annuelle, l’une des dernières des processions de village et de paroisse, peut-être même la dernière. Derrière la bannière de Saint-Clément, derrière l’harmonie, quelques dizaines de personnes suivent les porteurs d’une Vierge Marie, et précèdent un diacre, qui, sous un dais, brandit le Saint Sacrement. Une manifestation de la foi catholique dans sa plus pure tradition. Quelques hymnes, quelques psaumes, quelques prières au long des reposoirs…

Le paradoxe, c’est que le clergé local n’encourage pas cette expression de la religion sur la voie publique. Le curé se contente d’accueillir le cortège en fin de matinée, à l’arrivée à l’église. Et au fil des ans, les fidèles vieilissent, les rangs se dégarnissent, et le parcours a rétréci. Les ornements se sont fait de plus en plus rares aux maisons….

Pour le sociologue Jean Marie Schreuer, c’est un patrimoine culturel en danger: « C’est un signe de la déchristianisation… jusque dans les années soixante, certainement, et peut-être jusque dans les années quatre-vingt, c’était une quasi-obligation de participer à la procession; c’était un élément essentiel qui structurait la communauté locale ». Ce n’est donc pas uniquement une affaire de piété populaire. C’est une des survivances de cette époque, pas si lointaine, où le christianisme a façonné la cité. Elle baigne inconstatablement dans la nostalgie, mais également dans une forme de spiritualité. Et les « vieux » barchonnais se demandent combien de temps encore, faute de réelle relève parmi la jeunesse, leur procession va se perpétuer