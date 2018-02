© Alexander Демьянчук/TASS

MOSCOU, le 3 février. /TASS/. Dans les actions de la Russie à mon cœur! », qui s’est tenue le samedi à travers le pays, a réuni plus de 520 milliers de personnes. Des rassemblements concerts ont eu lieu à Moscou et dans d’autres villes de la Russie afin de démontrer l’unité du peuple et de rendre hommage à la mémoire des héros qui ont combattu dans la Grande guerre Patriotique, ainsi que d’exprimer le soutien russe aux athlètes qui participeront aux jeux Olympiques d’hiver dans le sud-coréenne Пхенчхане.

« Plus de 520 milliers de personnes ont aujourd’hui la participation en actions de la Russie à mon cœur! », tenue à 129 villes russes », a déclaré le représentant officiel de la fédération de RUSSIE, Irina Loup.

À son tour, le secrétaire général du conseil de la « Russie unie » André Турчак a dit que plus de 250 mille représentants de la « Russie unie » à travers le pays sont descendus dans les rues et les places principales de la ville, pour rendre hommage à la mémoire des héros de la Grande guerre Patriotique, à ceux qui étaient de Stalingrad.

« Anti-sanctions, la guerre de l’information, et maintenant la volonté de nos soi-disant partenaires interdire de l’équipe russe de participer à des jeux Olympiques est une autre tentative de faire pression sur notre pays avec le but de nuire à la confiance en soi. Mais c’est une approche de la faiblesse, c’est pourquoi nous vaincrons! », – a ajouté Турчак.

« Aujourd’hui, des rassemblements ont regroupé les différentes générations, indépendamment de l’âge, les gens ont exprimé leur respect de notre histoire. Bataille de stalingrad, l’anniversaire de laquelle nous l’avons mentionné hier, est l’un des principaux jalons qui a sauvé l’humanité du fascisme. En outre, des rassemblements ont montré que notre unité ne se dément pas avec le temps et nous sommes toujours prêts à soutenir les uns les autres dans les plus difficiles conditions politiques. Cela concerne principalement les sportifs russes, qui sont envoyés sur les jeux Olympiques sous un drapeau », a déclaré le vice – secrétaire du conseil Général de la « Russie unie » Eugène Ревенко.

À Moscou, les représentants du comité exécutif Central du parti « Russie Unie » et du bureau régional du parti ont visité un rassemblement-concert « la Russie à mon cœur! » sur la descente Vassilievski, qui au total a recueilli 60 mille personnes.

Lien entre générations

Rallye-concert en l’honneur du 75e anniversaire de la victoire dans la bataille de Stalingrad a passé samedi le Monument à la Gloire de Novossibirsk. Les premiers manifestants ont commencé à venir au Monument de la Gloire bien avant son début, désigné dans le midi. L’action a rassemblé, selon les données officielles, environ 3,5 milliers de personnes.

Réunis aussi ont déposé des fleurs à la flamme Éternelle. Le représentant de la TCC « Ватутинский » Raisa Юдина avec tes copines est venue ici pour dire à tous « merci ». « La bataille de stalingrad – il est très important pour nous, et pour les jeunes, parce qu’on ne peut pas oublier ces jours-ci, il faut maintenir un lien entre générations, pour les jeunes connaissait, à qui dire « merci » pour ce que nous vivons aujourd’hui », a expliqué la femme.

Les représentants des jeunes, qui étaient nombreux à la manifestation, avec les gens de l’ancienne génération d’écouter « Смуглянку » et « À la hauteur sans nom ». Comme l’a dit l’un des participants, Denis Франчук – vainqueur du concours de toute la russie « Bénévole de la Russie » – et il ne devrait pas l’être.

« Les gens impliqués dans ces événements, devient de moins en moins, mais jusqu’à ce que nous pouvons juger de ce qu’il se passait, à partir des récits des anciens combattants. Bien sûr, nous n’avons pas l’imaginer, nous n’avons pas d’être à leur place, mais c’est pourquoi nous devons garder toutes leurs histoires, pour le transmettre à d’autres générations futures », a déclaré Франчук.

Le soutien des athlètes

Plus de 26 mille habitants de la région de Léningrad ont participé à des activités organisées samedi dans les différentes villes de la région dans le cadre de l’action. L’un des points forts des actions dans la ville de Schiste est devenu de 25 mètres de long, l’étoile à cinq branches, qui sont alignés près de 300 volontaires avec des boules rouges. Parmi eux se trouvait le gouverneur de la rgion de lningrad Alexandre Дрозденко. Selon l’idée des organisateurs, le rouge est le symbole de la Victoire le but est de démontrer l’unité du peuple et de rappeler les héros qui ont combattu dans la Grande guerre Patriotique.

À saint-Pétersbourg l’action a pris une participation de 10 mille personnes. Les athlètes russes sont également venus sur la place Grecque soutenir les participants des jeux Olympiques – le maître émérite des sports de Russie, championne olympique de patinage de vitesse Svetlana Журова.

« Cette action sera sans aucun doute donner encore plus de confiance en soi à nos athlètes. Ils voient et sentent en eux un grand pays. Vous savez, cette prise en charge est la meilleure dopage, qui pourrait être de l’athlète », a souligné Журова.

Elle a ajouté que l’action donne également les athlètes à comprendre ce qu’ils ont fait le bon choix. « Récemment, un de nos athlètes autant grondé et quelqu’un a même dit qu’ils ont dû abandonner en raison de l’interdiction d’agir sous pavillon russe. Mais quand ils voient que tout le pays passent par de telles actions – ils se rendent compte qu’ils ont fait correctement », a déclaré Журова.

« Dignes de la victoire »

Les russes, les olympiens ont recueilli dans la région de Krasnodar plus de 90 mille personnes. Après le rallye de la rue à la scène ont créatifs, de grands écrans ont permis de passer телемосты dans les autres villes de bord. L’action s’est terminée le lancement dans le ciel près de 2 mille balles du blanc, du bleu et du rouge, couleurs du drapeau russe.

« Les athlètes avec abnégation protègent l’honneur et la fierté de son pays, à travers la douleur, à travers le « je ne peux pas » aller à la victoire, pour le bien de sa patrie. Sur cette Olympiade, en Corée du Sud, plus que jamais, les russes ont besoin d’un soutien important », dit – elle, prenant la parole lors du rassemblement de la championne olympique de saut sur un trampoline, un député de l’Assemblée Législative de bord, Irina Караваева.

L’action dans la ville de Sotchi, qui a passé les jeux Olympiques d’hiver, a rassemblé environ 1,5 mille personnes.

« Nos gars sont allés défendre le drapeau de la russie à la Corée du Sud. Nous sommes convaincus qu’ils se produiront avec succès. Nous souhaitons la victoire de nos athlètes russes. Comment dur n’était pas, quoi que nous les obstacles n’ont pas fixé, nous le savons tous, que tous nos athlètes sont dignes de la victoire », a souligné le directeur du département de la culture physique et des sports de l’administration de la ville de Sotchi Sergey Пилосян.

« Le pays est dans le cœur »

Démontrer l’unité du peuple et de maintenir la mémoire des héros qui ont combattu dans la Grande guerre Patriotique, sur la place centrale de la Terrible réunis les résidents de toutes les régions de la République de Tchétchénie. Dans les actions de la Russie à mon cœur! » a réuni près de 170 mille personnes. De la scène aux participants représentants des autorités, des personnalités de la science et de la culture.

« La russie dès le début a été conçu comme un état multinational. Pendant des siècles, nos peuples ont interagi, обогащались la culture des uns des autres, il en est résulté une communauté unique russes peuples, qui est toujours сплачивалось face à une menace pour notre patrie commune. On ne peut pas être un vrai patriote, si dans le cœur de chacun de nous ne sera pas notre pays », – a noté le président de l’Académie des sciences de la République de Tchétchénie Шахрудин Гапуров.

Des centaines de jeunes gens tout au long du rallye tenaient au-dessus des têtes des drapeaux russes. Ils sont arrivés dans le Terrible de montagne Nozhay-Юртовского zone d’exprimer le soutien des russes pour les athlètes qui seront en compétition pour les médailles olympiques dans le sud-coréenne Пхенчхане. « Je suis venu exprimer la protestation contre le déraisonnable de sanctions à l’égard de nos athlètes. Le CIO (comité International olympique – env. TASS) a transformé le sport dans la politique. Le rêve de tout athlète, le sens de sa vie – l’intervention sur les jeux Olympiques, et à lui aujourd’hui ne permettent pas de lever le drapeau de son pays, eh bien, nous allons soulever pour eux », dit – TASS partie des actions de la Ferraille-Ali Альтемиров.