TOKYO, le 5 mai. /TASS/. L’action de « l’Immortel régiment passe le samedi sur le territoire de l’ambassade de RUSSIE à Tokyo. Comme le correspondant transmet TASS de l’événement, l’événement rassemble des dizaines de russes vivant au Japon, ainsi que le personnel de la mission diplomatique russe et de leur famille.

L’action se déroule dans la capitale japonaise pour la deuxième année consécutive. « Sincèrement, je souhaite la bienvenue à tous les participants de cette action et de toute son âme, de tout coeur à vous remercier pour cette union. L’union, sous l’ombre de la mémoire de ceux qui ont combattu et tué sur les fronts de la guerre », – a déclaré dans une allocution d’ouverture, l’ambassadeur de la fédération de RUSSIE au Japon Michael Галузин.

Il a souligné que « dans les années difficiles de la guerre, tous les peuples de l’Union Soviétique, toutes les couches de la société soviétique réunis au nom d’un objectif grand – victoire sur les nazis, l’Allemagne nazie ». « Jamais nous ne donnons pas d’effacer de la mémoire historique de cette victoire et le rôle de l’Union Soviétique », a ajouté l’ambassadeur de russie, qui a découvert l’action de « l’Immortel régiment » à Tokyo.

La principale différence avec les actions de l’année dernière est devenu le programme de l’événement est devenu beaucoup plus large, dit à un journaliste de TASS coordonnateur régional des actions de « l’Immortel régiment » à Tokyo, Tatiana Romanova. « Cette fois, nous disposons d’un grand programme de concert, organisé par les forces vivant au Japon compatriotes, ainsi que la cuisine de campagne », a – t-elle.

Selon Романовой, cette année, est célébrée et une participation plus active dans la promotion des russes vivant au Japon. Au total, en tant que mesure d’évaluer le journaliste TASS, dans les actions de « l’Immortel régiment » à Tokyo ont participé plus de 100 personnes.

Public action « Immortel régiment » est une procession pendant laquelle les gens portent des photos de leurs parents, ont participé à la Grande guerre Patriotique. Elle est programmée pour la Journée de la Victoire et se déroule en Russie et dans d’autres pays. Pour la première fois, l’action a eu lieu en 2007 dans Tyumen, alors elle s’appelait « la Parade des vainqueurs ».