La quintuple championne olympique Ромашина est devenu l’ambassadeur de Moscou à la coupe du monde 2018

MOSCOU, le 6 mars. /TASS/. La quintuple championne olympique de natation synchronisée Svetlana Ромашина est devenu l’ambassadeur de Moscou en tant que ville hôte de la coupe du monde de football 2018. Cela a été annoncé lors d’un événement consacré à la célébration des 100 jours avant le début du tournoi, qui se déroule sur une patinoire de l’ENEA à Moscou.

Le certificat de l’ambassadeur de Ромашиной a remis le chef du département des sports et du tourisme de la ville de Moscou Nikolaï Institut.

La moscovite Ромашина est l’un des les athlètes les plus titrés dans l’histoire de la navigation synchrone. Elle est cinq fois gagné l’or des médailles olympiques (dans un groupe de Beijing, ainsi que dans le groupe et en duo à Londres et à Rio de Janeiro). En outre, Ромашина est 18 fois champion du monde et 10 fois championne d’Europe.

Le titre d’ambassadeur peut être accordé aux personnes célèbres associés avec les villes de la coupe du monde 2018. Les ambassadeurs doivent faire partie de l’équipe sur la préparation et la tenue du championnat du monde, de promouvoir le sport et un mode de vie sain, de se façonner une image positive de la Russie et des villes hôtes de la coupe du monde 2018, de participer à des événements officiels.

Les ambassadeurs de Moscou sont déjà commentateur sportif Dmitri Guberniev, triple championne olympique de natation synchronisée Maria Kiseleva et double паралимпийская championne de natation Olesya Владыкина.

Le championnat du monde de football aura lieu du 14 juin au 15 juillet.