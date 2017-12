La réaction de la communauté scientifique sur la mort d’André Зализняка

Le 24 décembre à l’âge de 82 ans est décédé d’un linguiste russe, lauréat du prix d’Etat de la Russie 2007 André Зализняк.

Biographie D’André Зализняка



Un scientifique faisant des recherches des anciens contacts de langues slaves et langues iraniennes, a jeté les bases de l’étude древненовгородского dialecte sur les matériaux берестяных d’identité, et a prouvé l’authenticité de la « les Mots de la campagne d’Igor ». Зализняк est également l’auteur du « dictionnaire Grammatical de la langue russe », bref grammaticale de l’essai de sanskrit. Plus de 50 ans, il a enseigné à l’université à la faculté de philologie et a travaillé à l’institut d’études slaves de BLESSURES. Les collègues, les élèves et les représentants de la communauté scientifique ont appelé la disparition de Зализняка à la grande perte, l’échelle est encore à évaluer.

« L’enseignant pour plusieurs générations de linguistes »

« La mort d’André Anatolievitch – un coup terrible pour l’ensemble de notre communauté scientifique, pour tous ceux qui ont étudié, connu et aimé de ce grand savant et de l’homme. C’est un grand chagrin et de la perte, de l’échelle à laquelle nous avons à évaluer », – estime le linguiste russe, l’élève Зализняка Alexis-Rose).

Il a dit ce qu’il a étudié chez lui à Novgorod, et a travaillé avec Зализняком au-dessus de décryptage берестяных de ratification. « Il a été un professeur pour plusieurs générations de linguistes russes. Pour tous ceux qui un jour est venu en contact avec lui, ce jour a apporté la perte irréparable », a conclu le Rose).

« Nous avons toujours été fiers d’apprendre de lui. »

Générations de philologues et linguistes ont augmenté de travaux scientifiques André Зализняка, ses élèves sont fiers de la connaissance personnelle de ce scientifique. Une telle opinion TASS a exprimé l’un de ses disciples, membre correspondant de BLESSURES, directeur adjoint de l’Institut d’études slaves Fiodor de l’Assomption.

« Tous nous avons toujours été fiers d’apprendre de lui: quelqu’un directement, quelqu’indirectement. Pour que quelqu’un vient de ses grands des recherches ont été d’une telle formation, exemple, qui valait la peine de regarder en arrière », a déclaré l’Assomption.

« Je pense que ses élèves est beaucoup plus que cela, vous pouvez définir formellement. Formellement, Andrew A. beaucoup a enseigné aux étudiants, il a même été à des étudiants diplômés, mais en tout cas leur est infiniment petite par rapport à l’énorme quantité de linguistes et de simplement les philologues qui s’orientaient sur lui », a ajouté l’interlocuteur de l’TASS.

« A fait quelque chose »

Зализняк a fait quelque chose, s’occupant de l’interprétation et de l’analyse de la langue de novgorod берестяных de ratification, dit-TASS, le doyen de la faculté de lettres de l’université de moscou Marina Ремнева.

« Il est regrettable que le parti c’est un scientifique, un homme qui était si fasciné par l’histoire de la langue, de la culture. Bien sûr, il a fait une grande affaire de la fouille берестяных d’identité, et surtout, codé, c’est une question très difficile », – a noté Ремнева.

Elle a précisé que le principal lieu de travail Зализняка était académie des sciences de Russie, mais il a été invité à procéder « à titre gracieux », conférence à l’université, notamment sur le thème de ses fouilles.