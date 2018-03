La réalité virtuelle pour soigner la démence en Grande-Bretagne

Une expérience est en cours en Grande-Bretagne où 850.000 personnes souffrent de démence : des patients atteints de démence sont soignés au moyen de séances de réalité virtuelle. L’idée est de les replonger artificiellement dans le passé pour tenter de les guérir.

Un événement est reproduit, les malades se retrouvent transportés dans le passé à la recherche de souvenirs perdus

« L’idée a commencé à germer avant la mort de mon père, il souffrait de démence les 2-3 dernières années de sa vie. Durant tout ce temps, c’était difficile d’engager la conversation », explique Dan Cole, l’un des concepteurs du projet Wayback

« On leur montre aussi des vieilles photos, on joue de la musique d’époque. Mais la réalité virtuelle est une façon intéressante de recréer de la mémoire, de retrouver ses souvenirs enfouis et d’avoir une vraie conversation », affirme Andy Garnett, l’autre fondateur du projet.

Le couronnement d’Elisabeth II recréé

Un épisode recrée par exemple le couronnement d’Elisabeth II en juin 1953, rien n’est laissé au hasard, chaque détail est étudié pour qu’en les visionnant, les personnes âgées retrouvent un événement qu’elles ont connu.

« Ce n’est pas tous les jours qu’on peut voir ce genre de choses, nous étions des privilégiés ce jour-là », explique une femme qui a vécu le couronnement.

« Ils se souviennent de beaucoup plus de détails, pas simplement qu’ils étaient avec leur soeur. Ils se souviennent de qui à fait leur robe, qui l’a cousue, ce qu’ils ont mangé, à quoi ils ressemblaient », se réjouit Sarah Chapman, directrice d’une maison de repos.

Un seul épisode coûte 40.000 euros, 170 volontaires ont participé pendant deux jours dans une rue de Londres à recréer le couronnement d’Elisabeth II. Mais vu les résultats, d’autres événements pourraient être reproduits.