KRASNODAR, le 9 avril. /TASS/. Reconstruction du stade de football du fc Kuban » à Krasnodar, qui se déroule dans le cadre de la préparation de la coupe du monde de football, sera achevé avant le 1er juin. Ce sujet a déclaré lundi aux journalistes le ministre de la culture physique et des sports de la région de Krasnodar Ludmila Chernoff.

« Sur le côté est entièrement accomplissent la réparation, à la fin d’avril, attendons la fin de la reconstruction. À la fin de mai, nous allons terminer le tapis de course. En plus de la reconstruction est encore en révision », a déclaré Chernoff, en précisant que le reste des travaux dans le stade ont été achevés plus tôt.

Selon le ministère, ont été rénovées подтрибунные locaux (y compris les salles de réunions), mis à jour naturel de la pelouse principal d’un terrain synthétique et un revêtement d’entraînement, tenues d’autres travaux. Chernoff a expliqué que le stade « Kuban » a été proposé comme l’un des sites préfabriqués pendant la coupe du monde de football. Malgré le fait qu’il n’a choisi aucune équipe, de l’argent de réparation ont été mis en évidence, et des travaux sont en cours. « C’est tout постфутбольное patrimoine, peut-être même plus important que s’il a été choisi pour enfants », estime le ministre.

Selon elle, rénové, le stade sera utilisé pour organiser des événements et des compétitions. Par exemple, dans un court laps de temps, il est prévu de passer toute la russie d’athlétisme.

Le stade a été construit dans les années 1960. À ce stade, il peut accueillir jusqu’à 40 mille spectateurs. Outre le principal terrain de football et un entraînement de la pelouse et легкоатлетический complexe.

Une première dans l’histoire de la Russie à domicile coupe du monde de football aura lieu du 14 juin au 15 juillet. Les matches prendront 11 villes, dont de Sotchi. Dans la région de Krasnodar sera basé l’Espagne (Krasnodar), de la Pologne et le Brésil (Sotchi), le Danemark (Anapa), de l’Islande et de la Suède (Gelendzhik). De base dans le village procéder pour terminer votre inscription et au stade Kuban » n’a choisi aucune des deux équipes.