La réforme des pensions et la pénibilité du travail au coeur d’A Votre Avis

Sondage A Votre Avis

Le sondage A Votre Avis

Your browser does not support iframes.

Une fois de plus, A Votre Avis va rebondir sur un sujet d’actualité chaud, ce mercredi soir: la grève organisée hier. Elle se focalisait sur la réforme des pensions. Ce sera le grand thème de notre heure de débat hebdomadaire.

La grève de ce mardi a perturbé un bon nombre de services. Elle avait pour revendication centrale la réforme des pensions engagée par le ministre des Pensions, Daniel Bacquelaine. Cette mesure est au cœur de polémiques et de grands débats entre partis, syndicats, mais aussi et surtout au sein de la population. Au centre des discussions, le recul de l’âge de la pension et un concept moderne: la pénibilité en fonction des différents métiers.

La réforme a déjà bien avancé, notamment sur le recul de l’âge de départ à la pension. C’est un fait, l’espérance de vie recule, d’année en année. Si elle était de 70 ans il y a une dizaine d’années, elle est de 80 ans, aujourd’hui.

Les métiers pénibles

Fin de l’année dernière, Daniel Bacquelaine voulait que certains métiers de l’enseignement soient repris comme métiers pénibles, ce contre quoi la NVA s’est opposée. Depuis le projet avance lentement tant il semble difficile d’établir une liste concrète de métiers pénibles… Et non pénibles.

On ne le sait pas toujours, mais le premier à avoir tiré la sonnette d’alarme sur cette problématique inévitable du recul de l’âge de la pension n’est autre qu’un socialiste, Michel Daerden. Frédéric Daerden, son fils, sera sur le plateau avec nous pour débattre.

Du côté du MR, Daniel Bacquelaine ne sera pas présent et l’a fait savoir depuis plusieurs jours (il sera, en revanche dans Soir Première, ce soir sur la Première Face à Fréderic Daerden). C’est le chef de file MR à la chambre, David Clarinval que nous accueillerons pour défendre le projet de cette nouvelle pension. Le responsable de la CGSP, Michel Meyer sera présent, lui aussi. Le syndicat CSC enseignement sera, lui aussi représenté. Ils n’ont pas fait grève ce mardi, mais sont opposés à ce projet de pension. Ils nous expliqueront leur position.

Avec nous dans le public également, une enseignante, un militaire et une infirmière qui nous parleront très concrètement de la manière par laquelle ils sont touchés par cet aspect de la pénibilité.