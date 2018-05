La région d’arkhangelsk et le serbe de Voïvodine coopéreront dans l’économie et la culture

ARKHANGELSK, le 16 mai. /TASS/. La région d’arkhangelsk et autonome le bord de la Voïvodine en Serbie vont collaborer dans l’industrie, la culture, le tourisme, la science et d’autres domaines. Comme le rapporte le service de presse de l’administration de la région d’Arkhangelsk, un accord de coopération entre les russes et les serbes régions signé mercredi dans la ville de Novi sad.

« La région d’arkhangelsk la première des régions de la Russie a signé un accord avec la Serbie. L’accord entre le gouvernement de la région d’Arkhangelsk et autonome le bord de la Voïvodine de la République de Serbie, signé par le gouverneur de la région d’Arkhangelsk Igor Orlov et le président du gouvernement de la province autonome de Voïvodine Igor Мирович. Les parties contribueront au développement et à l’élargissement de la coopération dans l’agriculture et du commerce, de la construction et de l’industrie, des transports et de la logistique, de l’environnement, la culture, l’art et le tourisme, la santé, la science, la politique de la jeunesse », – dit dans le message.

Il est prévu d’augmenter d’un chiffre d’affaires entre les régions, l’échange d’informations et d’expériences dans différents domaines d’activité, des contacts directs entre des théâtres et des musées, des étudiants de l’échange. Lors de la visite de la délégation de la région d’arkhangelsk en Serbie atteint un accord préliminaire sur l’importation en russie de la région de fruits et de légumes, l’exportation de la Serbie d’Arkhangelsk des produits de la profonde transformation du bois et des meubles pour enfants.

La délégation de la Voïvodine, pour la première fois visité Архангельскую région en septembre 2017, dans le cadre de la Маргаритинской de la foire. Dans les réseaux de commerce d’Arkhangelsk serbes produits principalement des produits agricoles, principalement des pommes. La région d’arkhangelsk fournit en Serbie, les produits des forêts. En 2017, le volume du commerce extérieur le chiffre d’affaires de la région de la Serbie a augmenté de 30 pour cent. De 2013 à 2016, les spécialistes du Nord de l’Arctique de l’université fédérale et de l’université de Novi sad ont mené un développement commun de matériel pour la protection des monuments de l’architecture.