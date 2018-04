La région de mourmansk à 2021 construira 10 промобъектов pour résoudre le problème des déchets

© Lion Fedosseïev/TASS

PARIS, le 13 avril. /TASS/. De l’ordre de 10 grandes entreprises industrielles et les objets seront créés dans la région de Mourmansk, dans un délai de trois ans pour résoudre le problème de l’accumulation et l’élimination des déchets solides. Le travail sera effectué dans le cadre du projet de la réforme du système de traitement des solides municipaux des déchets, régional établi par le ministère de l’énergie et de l’infrastructure communale et le ministère des ressources naturelles et de l’environnement, rapporte vendredi le service de presse du gouvernement régional,

« À 2021, il est prévu de construire de 10 objets, y compris un site d’élimination des déchets, le tri des complexes et перегрузочные de la station, ainsi que de lancer une collecte séparée des déchets », a rapporté le service de presse.

Le projet prévoit le passage à un nouveau système dans lequel le responsable de l’ensemble du cycle de gestion des déchets sur le territoire de la région définie par une organisation régionale de l’opérateur. À la suite de la mise en œuvre du projet, selon les calculs du gouvernement de la région, à la fin de 2021 la baisse attendue de la part des déchets destinés à l’hébergement, avec 78% à 63% de la totalité des déchets produits solides des déchets communaux.

La région de mourmansk, choisi l’une des régions pilotes de la création d’un nouveau système de traitement des déchets, a commencé ce travail en 2016. Le projet pour la première fois, implique la création d’un système intégré de traitement des déchets communaux, y compris toutes les entreprises du cycle complet de la correspondance, des stations et des sites à мусоросортировочных des lignes et des entreprises de transformation TKO. Dans le complexe, tel est le défi plus tôt dans le pays n’a pas encore été hésitante.