La Région flamande refuse d’accorder le permis pour le futur stade national

La ministre flamande de l’Environnement Joke Schauvliege (CD&V) a refusé mardi d’accorder un permis d’environnement à Ghelamco pour la construction et l’exploitation d’un Stade national sur le Parking C du Heysel à Grimbergen.

La ministre suit l’avis défavorable émis par la commission régionale des permis d’environnement et conclut que les nuisances et les risques pour l’humain et l’environnement « ne sont pas limités à un niveau acceptable ».

Contacté par la RTBF, Philippe Close, le bourgmestre de Bruxelles, prend acte de la décision de Joke Schauvliege. Il ajoute qu’il compte prendre contact avec la Région pour envisager des solutions.

Rappel des faits :