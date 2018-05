Weld Queen — Alexandre Ивлева

Sur l’immense entreprise de невыговариваемым le nom de ВНИИМЕТМАШ un boîtier spécial. Là, à l’intérieur des murs colorés, dans l’une des chambres — la jeune fille d’un dressing, et tout autour de faits de couleur sculptures en métal. Ici travaille Weld Queen (angl. — « la reine de soudage ») — l’artiste Alexandre Ивлева. Il y a trois ans, elle a loué cette salle, a fait en elle de réparation, et se mit à cuire. L’acier n’est pas la soupe.

« Casanova, eh bien, tu es mignon »

« Ma mère est un cuisinier professionnel, — dit Alexander. — Et elle m’a dit de son enfance, elle disait: « Sacha, pas dans un cuisinier, c’est un travail difficile, tout le temps sur les pieds, des casseroles таскаешь… » Maintenant, je ris: « Maman, je t’ai écouté, je ne suis pas cuisinier. Mais aussi brasse ».

Sasha n’avait pas l’intention de devenir un ni l’artiste, ni le soudeur. Il suffit de il y a onze ans, il a commencé à venir les idées, et elle a commencé à peindre à l’huile. « Mais ce n’est pas, dit — elle. — J’ai cherché son matériel. Est venu à son père et a demandé: apprends-moi à cuire ». Papa-ingénieur simplement heureux, et bientôt, Sasha a commencé à faire cuire des plaques métalliques: « J’ai pris la ferraille dans les mains et comprenait que moi comme un aimant attire ».

Le méditant côte Тихвами

© Weld Queen

Ensuite Sacha a reçu une formation professionnelle — a appris à l’université et est devenu soudeur troisième catégorie. Peut-être, elle est même allée déjà travailler à l’usine. Mais en 2015, elle a réveillé le chat. Plutôt une idée: créer une sculpture, le méditant d’un chat. « Je me suis réveillée et du village sur le lit dans la position du lotus. Et imagine que je suis un grand méditant de la côte. Comme si le ressenti dans son corps, se souvient — elle. — A dévoilé que les gens viennent s’asseoir à moi, et ils tranquillement est. Et je suis allée faire ». Au bout de deux mois, le méditant côte Тихвами pour la première fois allé à l’exposition.

Depuis, les idées de sculptures ont commencé à venir l’un après l’autre. Sacha et dit: « venir » ils apparaissent eux-mêmes. « J’étais dans le train et il suffit de dessiner. Je dessine, la ligne va, va… Et je comprends que c’est un homme. Lui dis: « Salut, comment tu t’appelles? » Et puis réponds lui-même: « Casanova! Eh bien, tu es mignon du tout! »

Maintenant Casanova vit dans son atelier. C’est un orange vif de fer « de l’homme », sur lequel on peut s’asseoir et se trémousser. Sacha aime faire la bascule, appelle les sculptures interactives. Son travail est souvent placent pas dans les musées, dans les parcs: là, ils servent et des bancs, et des balançoires, et de la décoration. Chaque personne qui s’assoit sur une sculpture, crée son propre performance et pour lui-même et pour les autres.

Le « cheval de feu » — la première sculpture bascule dans la collection Weld Queen

© Artem Геодакян/TASS

La première bascule Sacha est devenu un « cheval de feu » — le cheval rouge: « De l’autre était le jour de la naissance, et j’ai pensé — ce que pour donner un grand garçon? Et a décidé que, sur un tel cheval rêvé de chaque enfant ». Et puis nous sommes allés de la sculpture »les gens ». « C’est Дорифор, — nous présente Sacha. — Un ancien canon de la figure masculine. Moderne Дорифор — il est bien entretenu homme, toujours avec de la barbe. J’ai moi-même pas fan de barbus hommes, mais c’est aussi le reflet de notre réalité… » femme analogique — Madonna. De sculptures aucune des personnes: il est supposé que le spectateur tirera son imagination lui-même.

Soudeurs-les anges et les « claires gars »

Sacha nous montre votre garde-robe. « C’est la traditionnelle russe de soudage de la robe quand je mets ce masque porte comme кокошник, raconte — t-elle. — C’est une robe à volants, à porter à l’ouverture de l’exposition. Et voici son costume. Les anges est l’un de nos assistants, ils raccordent les trous de l’univers, et quand ils le font, ils ont besoin d’ailes dans les nuages de couleur pour se camoufler… »

Angélique de soudage costume

© Weld Queen

Tous ces costumes sont fabriqués à partir d’une bâche, dans chacun d’eux, Sacha brasse. C’est une partie de sa mythologie. Du monde, qui, elle a trouvé elle-même et sur lequel il est possible d’écrire un livre comme « le Seigneur des anneaux ». Il a un concert soudeurs, soudeur-superman. Maintenant sur le Sachet, la vérité, l’ordinaire tenue de travail, et avec lui des chaussures avec une volonté de fer nez: « Pour le, cela tombe la ferraille, je n’ai pas расплющился le doigt ». Leurs costumes Sacha invente lui-même. Et de concerts et des master-classes.

Comme dans la rue regardent? Le cou plient! Comme l’hiver a mis la russe robe, d’un masque comme кокошник, manteau de fourrure, marchait à côté du Parc Gorki. Et quelqu’un сфоткал moi à l’arrière. Et puis, je l’ai trouvé dans l’immense паблике dans « Vkontakte », avec les signatures de type: « Qui est cette femme, où elle va? »

Alexandre Ивлева

Aux ordres Sacha ajoute « le sac pour les femmes fortes », le treillis métallique de la vanne, elle est, en général, pas beaucoup pèse, classiques sacs à main sont et plus lourd.

Encore un sac de chaîne avec une bouteille de bière — il faut porter des sports de soudage costume. Il est apparu à la suite d’une exposition professionnelle Sacha souvent sur de tels cas. « C’était à la fin, tout le monde était déjà drôle, et me le garçon dit: « Sacha, tu m’as faite de la troisième décharge! Et je l’ai faite! Nous sommes belles! » Telle est clair le gars, et vu que je lui ai bro le programme complet, plaisante — t-elle. — Il me l’a répété une dizaine de fois. Et à 5.30 du matin m’a réveillé l’idée: il faut faire un sport de soudage costume pour « claires des enfants », le filet de l’armature avec de la bière et des graines ».

Bien que les soudeurs — « clair les gars » et peuvent parfois prendre une bière, Sacha demande de ne pas penser à eux шаблонно. « Tous ces stéréotypes à propos de « pour toujours ivre сварщиках »… Oui soudeur ne peut pas être vissé à l’usine, parce que c’est juste de ne pas participer au travail! De ce qu’il fait, dépendent la vie des gens ».

Le présent soudeur

« Quand je lors de sa rencontre avec un homme parle de son travail, la première réaction de méfiance. Demandent: « tu Plaisantes? » Ensuite, je parle, et ils ont un soupçon que je soudeur, explique Sacha. — Et dans les salons, quand je viens dans le masque, parfois ironique demandent: « Et soudeur-ce vrai? Que la vérité cuire? » Qu’il répondre? Eh bien, oui, brasse… »

Sacrée « eh bien, tu es une fille » Sachet d’entendre jamais. Mais ce n’est pas seulement les proches — ils soutenaient à l’origine. « Mais en général, quand je suis dans un poste de soudage robe, personne ne doute, que je suis une fille », sourit-elle.

C’est la production dangereuse, il faut travailler dans le costume spécial et le masque

© Artem Геодакян/TASS

Pour des classes de maître, qui Sacha parfois, organise des festivals, viennent les femmes et les hommes. Sasha dit qu’apprendre les rudiments facilement, et « les gens heureux incroyable comme dans l’espace ont été amenés ».

Représentez, est une belle fille moderne et d’une lime отшлифовывает coeur, qui lui-même a soudé. Peut-être qu’elle fait un peu maladroitement. Mais c’est la même de la part de l’air superbe

Alexandre Ивлева

Et bien que Sacha — le présent soudeur, elle appelle l’artiste: soudage, pour elle, c’est d’abord la technologie. Elle n’a pas encore gagner sur ses sculptures, mais dit que l’affaire se déplace: les acheteurs et les invitations à des festivals est de plus en plus. Le nom est notamment à l’étranger, par exemple au festival Burning Man, qui se tiendra en août. « Pour moi, l’argent que je reçois de la vente de sculptures, — il suffit de ressource pour faire de nouveaux travaux, dit Sacha. — J’ai la cher de la production, mais tous les coûts semblent ridicules par rapport à ce que je doit faire. »

La Composition Des « Frères »

© Weld Queen

Peut-être de travailler soudeur à l’usine, il serait avantageux que de faire de l’art contemporain. Mais Sacha à ces mots rit. « Si je reviens à l’usine, je ne garderaient — je n’ai pas de spécial ni l’identité, ni l’expérience. Mais si tout d’un coup le pays va manquer de formation et Weld Queen « appelleront »… bien Sûr que je vais t’aider. »

Bella Volkova, Gabriela Чалабова