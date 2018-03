La rencontre des chefs de la RUSSIE, de la Turquie et de l’Iran, de la Syrie se tiendra à Astana le 16 mars

ASTANA, le 2 mars. /TASS/. La réunion des ministres des affaires étrangères de la Russie, de la Turquie et de l’Iran, de la Syrie à Astana aura lieu le 16 mars.

Ce sujet a déclaré aux journalistes le vendredi temporaire chargé d’affaires de Russie, au Kazakhstan, Alexandre Мусиенко.

« La rencontre des chefs de MEAD aura lieu le 16 mars. Le ministre des affaires étrangères du Kazakhstan Kairat Абдрахманов a déclaré à ce sujet », – a déclaré Мусиенко. Selon lui, le chef de la diplomatie du Kazakhstan a dit que, dans la capitale du Kazakhstan devrait la rencontre de trois ministres des pays garants астанинского processus.

« À cet égard, plus d’espoir impose le ministre de la solution des problèmes humanitaires auxquels fait maintenant face à la Syrie. C’est la question de l’échange de prisonniers, la libération des otages, l’accès à l’élémentaire des choses telles que la nourriture et la possibilité de la réadaptation des personnes qui vivent dans les conditions actuelles. Et la Russie fait pour cela, comme vous le savez, mène ce processus avec nos partenaires de l’Iran et de la Turquie », a expliqué Мусиенко.