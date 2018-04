La réouverture du camping communal de Hamoir prévue en juin

Le 27 mars dernier, une ordonnance de police était délivrée, prévoyant l’évacuation du camping communal de Hamoir. En cause, le rapport remis par la société Vinçotte sur l’état alarmant de l’installation électrique. Vendredi soir, Michel Legros, le bourgmestre faisant fonction, a informé la population de la réouverture du camping en juin prochain : « Ce lundi, le collège communal pourra placer les bons de commandes pour la réflexion et la remise en conformité des installations électriques. Des travaux qui devraient s’étaler entre maintenant et le mois de juin. Pour la remise en conformité de la cafétéria mais surtout de l’ensemble des coffrets électriques alimentant les caravanes des résidents, on parle d’un budget de 32.000 euros hors TVA. Les gens présents sont plutôt rassurés que la commune ait marqué sa volonté de procéder aux travaux. Ceci dit, ils sont interpelés par le fait qu’il y ait une partie de saison qui est perdue et pour laquelle ils ne recevront pas de compensation puisque les montants déjà payés par avance serviront notamment à financer le coût de l’intervention. »