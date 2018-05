La représentante de la Russie Julia Samoilova se produira dans la deuxième demi-finale de l’Eurovision

Julia Samoilova

LISBONNE, le 10 mai. /Journaliste TASS Anastasia Силкина/. Julia Samoilova, représentant de la Russie au concours international de la chanson « Eurovision », se produira le jeudi de la deuxième demi-finale de l’inspection. La chanteuse sera sur la scène de l’arène Altice à Lisbonne sous le sixième numéro de la chanson « I Won’t Break » (« Je ne cédera pas »), ont indiqué les organisateurs du concours.

Le concept de concours de la chambre Samoïlova, selon le réalisateur Alexis Golubeva, est de « montrer de l’artiste, et non d’une personne à mobilité réduite », cette pensée réside dans la chanson de l’artiste. Le spectacle est disposé de sorte que les spectateurs, rien ne connaissant pas l’état de santé de la chanteuse, aussi ne le sauront. Pour ce faire, les producteurs utilisent la projection bidule en forme de montagne, au sommet de laquelle se trouve Samoilova. Sur la scène seront également danseurs du ballet « Тодес » Ildar Гайнутдинов et Anastasia Джуркина et choristes – Xenia Коробкова, co-auteurs de la chanson Нэтта Нимроди et Arié Burstein.

L’intervention de Samoïlova sur « Eurovision » est devenu l’un comme pour elle-même et pour les fans russes de la compétition. La chanteuse a choisi le Premier canal en 2017 pour participer au concours « Eurovision » à Kiev, mais le Service de sécurité d’Ukraine a interdit la chanteuse d’entrer dans le pays à cause d’un discours à l’horizon 2015 en concert à la Crimée.

Les participants de la demi-finale

Ensemble avec la russe l’une des dix feuilles de route en finale de se battre encore 17 candidats. Des représentants de la Norvège, de la Roumanie, de la Serbie, Saint-Marin, du Danemark, de la Moldavie, les pays-bas, l’Australie, la Géorgie, la Pologne, Malte, la Hongrie, la Lettonie, la Suède, le Monténégro, la Slovénie et l’Ukraine.

Ouvre la demi-finale, Alexander rybak. Norvégien chanteur et violoniste d’origine biélorusse a été le gagnant de l’Eurovision-2009″ à Moscou. Sa décision de participer à nouveau au concours Pêcheur a expliqué le désir d’inspirer les auditeurs. Sa chanson « That’s How You Write A Song » (« Voici comment tu écris une chanson ») appelle à croire en ses idées, dit le musicien.

En Russie, le spectacle sera diffusé en direct sur la Première chaîne. Les interventions des participants débutera à 22:00 gmt.

Les téléspectateurs pourront voter via des appels et des sms en plu concurrent, mais pas pour le représentant de son pays. Au vote, la participation des fans de l’Eurovision en Allemagne, en Italie et en France. Les résultats seront totalisées avec les points, qui a décerné les participants, un jury de professionnels lors de la répétition générale du concert. Comment ont voté les juges – jusqu’à ce que le secret le mieux gardé.

La finale du concours Eurovision de la chanson aura lieu le samedi 12 mai.